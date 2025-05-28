個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.72%，折合報511.68元；阿里巴巴（9988）跌1%，折合報117.1元；美團（3690）跌2.89%，折合報131.56元；匯控（0005）跌0.2%，折合報92.68元；建行（0939）升0.14%，折合報6.99元。

道期現升0.056%；標期現升0.02%；納期現升0.02%。日本東證指數現升0.62%；韓國KOSPI指數現升1.35%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.52%。

VIX指數隔晚跌7.82%或1.61點，報18.96點。

紐油現升0.8%或0.49美元，報61.38美元；布油現升0.74%或0.47美元，報64.57美元；金價現升0.43%或14.4美元，報3315.27美元；LME 銅期貨隔晚跌0.14%或13.5美元，報9596.5美元。比特幣現跌0.6%或663.58美元，報108952.33美元；美國10年期債息現升0.22%或0.0099厘，報4.4535厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，德昌電機控股（0179）、星謙發展（0640）、金山軟件（3888）、金山雲（3896）、萬邦投資（0158）、世界華文媒體（0685）、萬華媒體（0426）、諾亞控股（6686）、金融壹賬通（6638），及奧思集團（1161）。

靄華（1319）受應收貸款減值累盈利少賺35%至5590萬，每股末期息增逾6%至0.81仙。

昨指「將採取一切必要措施勝出」，美團（3690）澄清：是指「反內捲」。

大快活（0052）料全年盈利倒退最多30%，因港人外遊消費及中港經濟持續疲弱。

小米（1810）首季經調整純利升65%至106億人幣，勝預期。小米SU7 Ultra最新鎖單數逾2.3萬部。

周大福（1929）伙陳冠希旗下潮牌「CLOT」推新產品，吸「Gen Z」客戶。

沙特證交所與港交所（0388）將於5月底在港舉辦資本市場論壇。

阿里巴巴（9988）與SAP宣布戰略合作，阿里雲將加入SAP IaaS認證計劃。

澳博（0880）旗下衛星場4月殺數按月跌3%至9.45億澳門元。

招商局中國基金（0133）3000萬元參與JBD的B輪融資。

知乎（2390）首季虧損收窄至1009萬人幣。

GIC減持網易雲音樂（9899）至5%以下。

平保增持農行（1288）。

快手（1024）首季經調整純利升4.4%略勝預期，可靈AI收入逾1.5億元。

領展（0823）LREP籌備逾年準備就緒 擬比私募基金同業投放更多。

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