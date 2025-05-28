恒指今早高開3點或0.02%，報23385點，大市成交金額27億元；國指今早高開18點或0.22%，報8488點。恒生科技指數開市報5209點，升0.52%。上升股份比例為9.68%，下跌為4.14%，無升跌為86.16%。
藍籌31隻升，29隻下跌，23隻無升跌。快手（1024）升6.46%，報51.9元，是升幅最大的藍籌，新奧（2688）跌3.05%，報62元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股12隻升，7隻下跌，11隻無升跌。升幅最大的是快手（1024）開市報51.9元，升6.46%；跌幅最大的是理想（2015）開市報109.9元，跌1.61%。
恒指續低於10天線(23483.53點)。科指續低於20天線(5241.96點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表如下，德昌電機控股（0179）開市報20.45元，跌0.24%。
星謙發展（0640）無成交，報0.9元。
金山軟件（3888）開市報38.55元，無升跌。
金山雲（3896）開市報6.91元，升1.17%。
萬邦投資（0158）無成交，報60.6元。
世界華文媒體（0685）無成交，報0.209元。
萬華媒體（0426）無成交，報0.05元。
諾亞控股（6686）無成交，報15.44元。
金融壹賬通（6638）無成交，報1.9元。
奧思集團（1161）無成交，報1.08元。
靄華（1319）受應收貸款減值累盈利少賺35%至5590萬，每股末期息增逾6%至0.81仙。無成交，報0.185元。
昨指「將採取一切必要措施勝出」，美團（3690）澄清：是指「反內捲」。開市報131元，跌0.83%。
大快活（0052）料全年盈利倒退最多30%，因港人外遊消費及中港經濟持續疲弱。見52周低5.02元，開市報5.02元，跌0.99%。
小米（1810）首季經調整純利升65%至106億人幣，勝預期。小米SU7 Ultra最新鎖單數逾2.3萬部。開市報52.75元，升2.33%。
周大福（1929）伙陳冠希旗下潮牌「CLOT」推新產品，吸「Gen Z」客戶。開市報11.14元，無升跌。
沙特證交所與港交所（0388）將於5月底在港舉辦資本市場論壇。開市報397元，跌0.3%。
阿里巴巴（9988）與SAP宣布戰略合作，阿里雲將加入SAP IaaS認證計劃。開市報118.2元，升0.17%。
澳博（0880）旗下衛星場4月殺數按月跌3%至9.45億澳門元。開市報2.3元，升0.88%。
招商局中國基金（0133）3000萬元參與JBD的B輪融資。無成交，報13.68元。
知乎（2390）首季虧損收窄至1009萬人幣。無成交，報10.18元。
GIC減持網易雲音樂（9899）至5%以下。開市報214元，無升跌。
平保增持農行（1288）。開市報4.95元，跌0.2%。
快手（1024）首季經調整純利升4.4%略勝預期，可靈AI收入逾1.5億元。開市報51.9元，升6.46%。
領展（0823）LREP籌備逾年準備就緒 擬比私募基金同業投放更多。開市報40.9元，無升跌。
破頂股包括，華邦科技（2985）無成交，報0.079元；長虹佳華（3991）創52周高，見0.93元，開市報0.93元，無升跌；朝雲集團（6601）創52周高，見2.98元，開市報2.98元，升1.02%；思摩爾國際（6969）創52周高，見19.96元，開市報19.96元，升1.11%。
創52周低，大快活集團（0052）低見5.02元，開市報5.02元，跌0.99%。
異動股
上升異動股，包括，偉鴻集團控股（3321）開市報0.065元，升16.07%；宏華集團（0196）開市報0.164元，升14.69%；馬可數字科技（1942）開市報0.395元，升8.22%；安碩恒生科技－Ｕ（9067）開市報1.57元，升8.13%；勇利投資（1145）開市報0.204元，升7.94%；英諾賽科（2577）開市報38.8元，升7.33%；快手（1024）開市報51.9元，升6.46%；從玉智農（0875）開市報0.42元，升5%。
下跌異動股，包括，萬成集團股份（1451）開市報0.9元，跌17.43%；匯森股份（2127）開市報0.019元，跌9.52%；萬國數據－ＳＷ（9698）開市報25.5元，跌7.27%；金馬能源（6885）開市報0.495元，跌6.6%；協合新能源（0182）開市報0.45元，跌6.25%；國美零售（0493）開市報0.02元，跌4.76%；CHINANEWENERGY（1156）開市報0.1元，跌3.85%；中達集團控股（0139）開市報0.027元，跌3.57%；新奧（2688）開市報62元，跌3.05%。
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