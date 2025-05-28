恒指今早高開3點或0.02%，報23385點，大市成交金額27億元；國指今早高開18點或0.22%，報8488點。恒生科技指數開市報5209點，升0.52%。上升股份比例為9.68%，下跌為4.14%，無升跌為86.16%。