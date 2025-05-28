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偽日資？︱大國藥妝澄清非中資：100%日本人持有 由日本資金營運

繼「松本清」於2022年進駐香港市場後，日本知名連鎖藥妝品牌大國藥妝（Daikoku Drug）亦確認登陸香港，將於尖沙咀開設首間海外分店。然而，過去曾有不少網民質疑該品牌是「偽日本品牌」，實質是中資企業。對此，大國藥妝接受《明報》查詢時澄清，公司由日本人持有，百分百為日資公司。

大國藥妝:100%日資背景

網上有不少傳言指，大國藥妝背後資金來自中國，更有台灣網民引述遊日期間，導遊向團友表示大國藥妝是中資企業。該公司香港區總經理曾銘傑接受《明報》查詢時表示，不清楚傳言從何而來，澄清大國藥妝的日本業務是由神戶家族（Kanbe family）100%持有。他強調，公司由日本人百分百持有，並以日本資金營運。

翻查大國藥妝官網，該公司於1967年創立，首間分店於1988年開設，主力銷售日本藥妝、保健、零食等產品，代表執行董事為新川友寬。

尖沙咀分店開業日期待定

大國藥妝表示，香港是具多元文化及活力的消費市場，故集團選擇香港為首個海外據點。而尖沙咀是主要商業及旅遊核心區，能有效展示來自日本的產品與品牌形象，是理想的首店選址。目前尖沙咀分店的開業日期仍待敲定，將於稍後公布。

不少網民關注大國藥妝的定價策略，該公司未有透露具體細節，但強調會致力迎合市場期望，並會採取彈性的營運模式，推出特別的推廣活動，提升消費者整體購物體驗。為吸引顧客持續光顧，大國藥妝表示，將會引入獨特、價格合理且具驚喜的商品，亦會定期更新店內商品，與日本分店維持同步，吸引本地消費者關注。

至於未來發展，曾銘傑表示，集團會按市場需求及增長潛力，適時考慮進一步拓展海外市場。但現時首要任務，是在香港建立穩固基礎，贏取消費者信任。

 

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