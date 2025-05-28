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港元拆息個別發展 1個月HIBOR轉跌 港元貶值續見20個月最弱

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR由升轉跌，跌0.53點子至0.59589%，是5月26日後最低，當日報0.56917%。對上一次由升轉跌是5月16日，當日拆息報1.29798%。

港元現報7.839元貶值6點子，曾貶值最多20點子，報7.8404元，是2023年9月11日7.8413元後最弱。亦曾升值最多5點子，報7.8379元。

港元拆息、港元存息(彭博社綜合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.11點子至0.02774%，是5月26日後最低；1星期HIBOR跌0.34點子至0.17976%，是2022年6月14日後最低；2星期HIBOR跌0.76點子至0.31351%，是2022年6月15日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.06點子至1.37774%，是5月23日後最高；6個月期HIBOR升0.33點子至2.16321%，是5月26日後最高；12個月期HIBOR升2.42點子至2.95417%，是5月26日後最高。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額減5.14億元，至總數21176.48億元，是5月22日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減6.1億元，至總數6081.25億元，是5月22日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日增0.01億元，至總數131.93億元，是5月23日後最高。收市總結餘為1736.58億元，較再上一日增0.06億元，總結餘是5月22日後最高。未償還外匯基金票據及債券較上一日增0.89億元，至總數13226.72億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日增4.44億元，至總數12190.34億元，創紀錄新高。

總結餘變動原因

外匯基金票據及債券所付利息或新發行量，連續第6日有變動，增600萬元。

美匯美息

美元指數現報99.779升值0.258點或0.26%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.3285%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-3.7593%，連續7日擴闊，利差創紀錄最闊。

對上一次連續7日擴闊，是2025年5月13日，當日利差報-2.7628%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor普遍向上。短線拆息方面，隔夜Shibor跌4.1點子至1.411%，是5月15日後最低；1星期Shibor跌2點子至1.578%，是5月23日後最低；2星期Shibor升0.2點子至1.669%，是5月26日後最高；1個月期Shibor升0.1點子至1.615%，是5月21日後最高。

中長線拆息方面，6個月期Shibor升0.7點子至1.672%，是5月13日後最高；6個月期Shibor升0.7點子至1.672%，是5月13日後最高；1年期Shibor升0.2點子至1.694%，是5月12日後最高。

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