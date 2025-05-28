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日本製鐵併購案 據報美國政府料獲得美國鋼鐵「黃金股」

彭博社報道，在批准日本製鐵收購美國鋼鐵公司一事上，美國政府預計將獲得美鋼的「黃金股」，賦予美國政府對公司特定決策的事實否決權，作為當局批准收購的條件。

目前仍不清楚這項否決權的具體範圍，也不清楚政府是否已就該141億美元收購交易做出決定。報道引述消息指，提交給美國外國投資委員會(CFIUS)以及總統的交易方案包括原先每股55美元的全現金收購價，以及額外的140億美元投資。

日經新聞早前報道，這項「黃金股」安排將納入國家安全協議中，後者通常作為CFIUS對收購案的附帶批准條件。報道引述消息指，目前尚不清楚黃金股是實際持股，還是作為監管約束機制存在。

報道引述消息指，儘管相關細節仍在談判中，特朗普計劃本周五在匹茲堡舉行集會，將此交易包裝為其關稅政策與美國工人的「勝利」，除非白宮明確批准現有的收購協議，否則美國鋼鐵和日本製鐵不會在活動上與特朗普同台。

賓夕法尼亞州籍共和黨聯邦參議員、特朗普盟友Dave McCormick確認了部分細節，包括向Mon Valley工廠投資24億美元。McCormick將這一安排形容為「基本板上釘釘」，與特朗普上周的表態一致。不過，白宮迄今尚未明確表態支持通過CFIUS批准這項收購。

McCormick稱，「這次的控制結構會比較特殊」，「將設立一名美國籍CEO和一個由多數美國董事組成的董事會，還將設立一項黃金股，這項權利將使美國政府對多位董事任命擁有任命權，並擁有產能等方面的等關鍵決策權」。

白宮、美國鋼鐵和日本製鐵周二未回應置評請求。

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