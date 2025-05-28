恒指今早高開3點，高位升94點，低位跌156點，高低波幅251點。上升股份比例為23.78%，下跌為29.66%，無升跌為46.55%。

恒指半日跌127點或0.55%，報23254點，大市成交金額999億元；國指跌31點或0.37%，報8438點。恒生科技指數收報5162點，跌0.38%。

藍籌股成交金額422.98億元，佔大市成交42.34%；科指成份股成交金額282.29億元，佔大市成交28.25%；國指成份股成交金額376.2億元，佔大市成交37.65%。

24隻雙櫃台股，總成交0.47億元人民幣，相當於約0.51億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額增加0.13%，至144.24億元，佔大市成交14.43%。牛熊證成交金額73.97億元，增加11.48%；窩輪成交金額70.26億元，減少9.55%。

藍籌35隻升，44隻下跌，4隻無升跌。快手（1024）升5.03%，收報51.2元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）跌2.68%，收報63.45元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，23隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是快手（1024）收報51.2元，升5.03%；跌幅最大的是金山軟件（3888）收報37.25元，跌3.37%。

恒指曾升穿10天線(23470.45點)。科指跌穿100天線(5165.39點)。

北水南下合計淨流入36.54億元，較上日減少69.49%，連續第2日流入，累計流入156.29億元。北水本月累計流入316.65億元，按月減少81%，金額是2024年2月後新低，連續第23個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）415.68億元，較上日減55.01%，佔香港市場成交額由上日的22.73%減至20.79%。

騰訊音樂（1698）擬斥資約1.8億美元收購SM娛樂近10%。收報71.05元，升2.01%。

小米（1810）曾升逾3% 花旗稱毛利率表現突出。收報52.25元，升1.36%。

萬國數據（9698）發售5億美元可轉換優先債券。收報25.05元，跌8.91%。

多間公司最快今日公布業績，績前表如下，德昌電機控股（0179）收報20元，跌2.44%。

星謙發展（0640）收報0.9元，無升跌。

金山軟件（3888）收報37.25元，跌3.37%。

金山雲（3896）收報6.72元，跌1.61%。

萬邦投資（0158）收報60.6元，無升跌。

世界華文媒體（0685）收報0.209元，無升跌。

萬華媒體（0426）收報0.05元，無升跌。

諾亞控股（6686）收報15.44元，無升跌。

金融壹賬通（6638）收報1.91元，升0.53%。

奧思集團（1161）收報1.08元，無升跌。

靄華（1319）受應收貸款減值累盈利少賺35%至5590萬，每股末期息增逾6%至0.81仙。收報0.181元，跌2.16%。

昨指「將採取一切必要措施勝出」，美團（3690）澄清：是指「反內捲」。收報130.4元，跌1.29%。

大快活（0052）料全年盈利倒退最多30%，因港人外遊消費及中港經濟持續疲弱。見52周低5.02元，收報5.04元，跌0.59%。

小米（1810）首季經調整純利升65%至106億人幣，勝預期。小米SU7 Ultra最新鎖單數逾2.3萬部。收報52.25元，升1.36%。

周大福（1929）伙陳冠希旗下潮牌「CLOT」推新產品，吸「Gen Z」客戶。收報11.22元，升0.72%。

沙特證交所與港交所（0388）將於5月底在港舉辦資本市場論壇。收報393.2元，跌1.26%。

阿里巴巴（9988）與SAP宣布戰略合作，阿里雲將加入SAP IaaS認證計劃。收報115.8元，跌1.86%。

澳博（0880）旗下衛星場4月殺數按月跌3%至9.45億澳門元。收報2.32元，升1.75%。

招商局中國基金（0133）3000萬元參與JBD的B輪融資。收報13.9元，升1.61%。

知乎（2390）首季虧損收窄至1009萬人幣。收報10.2元，升0.2%。

GIC減持網易雲音樂（9899）至5%以下。收報213.4元，跌0.28%。

平保增持農行（1288）。收報4.95元，跌0.2%。

快手（1024）首季經調整純利升4.4%略勝預期，可靈AI收入逾1.5億元。收報51.2元，升5.03%。

領展（0823）LREP籌備逾年準備就緒 擬比私募基金同業投放更多。創52周高，見41.95元，收報41.4元，升1.22%。

破頂股表現

破頂股包括，統一企業中國（0220）創上市新高，見10.8元，收報10.5元，升0.19%；康臣葯業（1681）創上市新高，見10.66元，收報10.48元，升0.77%；嚐高美集團（8371）創上市新高，見1.75元，收報1.7元，升5.59%；香港交易所－Ｒ（80388）創上市新高，見366元，收報360.6元，跌1.21%；鈞達股份（2865）創上市新高，見29元，收報28.45元，跌0.7%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見925.95元，收報925.9元，升0.05%；ＡＧＸ美元（3137）創上市新高，見1081.6元，收報1081.6元，升0.09%；ＧＸ日本全球領導（3150）創上市新高，見71.66元，收報71.66元，升0.17%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1098.2元，收報1098.15元，升0.01%；ＧＸ韓流音樂文化（3158）創上市新高，見71.5元，收報71.5元，升2.67%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見14.42元，收報14.36元，無升跌；恒生招商一三美債（3436）創上市新高，見78.42元，收報78.42元，升0.18%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見4.88元，收報4.85元，升0.83%；招商局港口（0144）創52周高，見14.88元，收報14.86元，升0.41%；TAI PING CARPET（0146）創52周高，見1.34元，收報1.34元，升2.29%；江蘇寧滬高速公路（0177）創52周高，見10.22元，收報10.18元，升0.99%；宏輝集團（0183）創52周高，見0.22元，收報0.22元，升10%。

破頂指數成份股包括，中國財險（2328）創上市新高，見15.48元，收報15.34元，升1.72%；網易（9999）創52周高，見199.1元，收報197.6元，升2.81%；中銀香港（2388）創52周高，見33.9元，收報33.7元，無升跌；領展（0823）創52周高，見41.95元，收報41.4元，升1.22%。

破底股方面

5隻股份創上市新低，包括中國育兒網絡（1736）低見0.315元，收報0.315元，跌24.1%；瀛海集團（8668）低見0.074元，收報0.074元，跌1.33%；派格生物醫藥－Ｂ（2565）低見10.44元，收報10.78元，跌6.75%；ＦＩ二華夏納一百（7522）低見0.683元，收報0.685元，跌1.01%；ＦＩ二南方納指（7568）低見4.48元，收報4.502元，跌1.14%。

21隻股份創52周低，其中十隻包括，INTL GENIUS（0033）低見0.78元，收報0.82元，跌1.2%；大快活集團（0052）低見5.02元，收報5.04元，跌0.59%；泛亞環保（0556）低見0.32元，收報0.32元，無升跌；永恒策略（0764）低見0.038元，收報0.038元，跌7.32%；非凡領越（0933）低見0.335元，收報0.335元，無升跌；順風清潔能源（1165）低見0.015元，收報0.015元，跌6.25%；透雲生物（1332）低見0.09元，收報0.09元，無升跌；晨訊科技（2000）低見0.3元，收報0.3元，跌4.76%；新源萬恒控股（2326）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；吉宏股份（2603）低見10.08元，收報10.2元，跌4.49%。

異動股

上升異動股，包括，金威醫療（8143）收報0.126元，升68%；麥迪森控股（8057）收報0.153元，升37.84%；達力環保（1790）收報0.55元，升26.44%；嘉鼎國際集團（8153）收報0.178元，升23.61%；中國金融國際（0721）收報0.061元，升22%；光尚文化控股（8082）收報0.078元，升21.88%；COOL LINK（8491）收報0.76元，升18.75%；TOPSTANDARDCORP（8510）收報0.09元，升18.42%；中國衛生集團（0673）收報0.29元，升17.41%；中國數字視頻（8280）收報0.054元，升17.39%；英皇鐘錶珠寶（0887）創52周高，見0.41元，收報0.39元，升16.42%。

下跌異動股，包括，中國育兒網絡（1736）創上市新低，見0.315元，收報0.315元，跌24.1%；雙樺控股（1241）收報0.1元，跌22.48%；萬成集團股份（1451）收報0.88元，跌19.27%；富通科技（0465）收報0.248元，跌18.69%；綠色能源科技集團（0979）收報0.216元，跌18.49%；佳華百貨控股（0602）收報0.038元，跌15.56%；環球印館（8448）收報0.175元，跌13.37%；君聖泰醫藥－Ｂ（2511）收報2.3元，跌13.21%；世紀集團國際（2113）收報0.041元，跌12.77%；國家聯合資源（0254）收報0.044元，跌12%；佰達國際控股（1949）收報0.062元，跌11.43%。

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