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半日沽空金額減17% 恒生中國企業沽空減21%

大市半日沽空金額138.33億元，較上日減少17.24%，沽空金額佔大市成交比率為13.84%。

沽空金額最多股份為，恒生中國企業（2828）15.01億元，較上日減少21%。上日流通股份增5.56%或1858.54萬個，至3.52億個，是5月22日後最多，當日達3.57億個。

盈富基金（2800）上日流通股份增1.39%或8300萬個，至60.33億個，是5月16日後最多，當日達61.17億個。

南方恒生科技（3033）上日流通股份增0.41%或3500萬個，至84.36億個，是5月23日後最多，當日達84.89億個。

沽空增幅最多的股份為，ＦＩ二南方日經（7515）增加95983.18%，至63.41萬元；沽空減幅最多的股份為，南方Ａ５０－Ｒ（82822）減少98.98%，至4804元。

藍籌當中，沽空比率最高的是翰森製藥（3692）沽空比率46.57%。科指股沽空比率最高的是同程旅行（0780）沽空比率39.63%。

其餘請看附圖。

 

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