報道引述比亞迪集團品牌及公關處相關人士表示，過去幾年比亞迪對經銷商政策連續且穩定，該經銷商集團因盲目極速擴張並加槓桿運營導致資金鏈問題。去年底以來，其部分4S店已被當地其他經銷商收購，比亞迪也在進行紓困支持，協助該經銷商集團妥善處理其客戶及員工的相關問題。

根據內媒報道，濟南乾城在4月17日發布《關於處理三保服務事宜的解決方案》公告中提到，「近兩年由於比亞迪經銷商政策調整，對我司的現金流管理帶來巨大壓力。加之山東地區多個汽車經銷商行業暴雷，當地銀行融資政策保守，造成我司融資更加困難等系列影響，導致我司門店運營資金面臨巨大挑戰，不能及時向車友朋友處理退還三保費用問題」。

中國汽車流通協會數據顯示，截至2024年底，全國汽車4S店網絡總數減少，經銷商庫存壓力增大，行業淘汰洗牌勢在必行。

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