佐丹奴行政總裁Colin Currie表示，對「韓風系列」市場反應及銷售表現感到鼓舞，反映品牌吸引新一代消費者。公司透過限時概念店擴展於中環黃金地段的布局，體現佐丹奴對「超越界限」五年策略的承諾，更反映香港作為佐丹奴增長引擎的潛力。

「韓風系列」於今年三月首度發布，目前於又一城及中環限時店獨家發售，線上渠道包括佐丹奴香港官網，以及天貓、抖音、京東等內地平台。

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