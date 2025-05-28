佐丹奴（0709）宣布，因應其新引入「韓風系列」自5月26日登陸又一城及網上平台開售後反應熱烈，迅即加開中環限時概念店。全新限定店現已於皇后大道中53 號開業，佔地超過600平方呎，為期兩個月，選址毗鄰品牌旗下Giordano Ladies專門店。
佐丹奴行政總裁Colin Currie表示，對「韓風系列」市場反應及銷售表現感到鼓舞，反映品牌吸引新一代消費者。公司透過限時概念店擴展於中環黃金地段的布局，體現佐丹奴對「超越界限」五年策略的承諾，更反映香港作為佐丹奴增長引擎的潛力。
「韓風系列」於今年三月首度發布，目前於又一城及中環限時店獨家發售，線上渠道包括佐丹奴香港官網，以及天貓、抖音、京東等內地平台。
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