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許正宇赴加游說宏利及永明遷冊來港

財經事務及庫務局局長許正宇於加拿大多倫多訪問時，分別會晤宏利金融的總裁兼首席執行官韋寧頓和首席財務官Colin Simpson，以及永明金融的副總裁兼首席財務官Tim Deacon和副總裁兼首席策略人才官Linda Dougherty。許正宇介紹剛生效的公司遷冊條例，游說他們考慮將公司遷冊來港，以享受相關的法律和稅務便利，也能減低公司為符合兩套監管制度而需承擔的合規成本。

許正宇提到，在上星期五（23日）公司遷冊制度生效首日，已即時有國際保險集團宣布計劃遷冊來港，充分印證制度對企業提升營運效率極具吸引力，亦有助鞏固香港的領先國際金融中心地位。

許正宇續指， 於在新機制下，非香港成立的公司只要符合公司背景、誠信、對成員及債權人的保障及償付能力等規定，便可在保留其法律上的法人團體身分的前提下，申請遷冊來港，以確保其業務的持續性。如公司遷冊後就實際的同類利潤，在香港亦被徵稅，政府會為公司提供單邊稅收抵免，以消除雙重課稅。

許正宇稱，香港於投資和貿易方面有堅實基礎，絕對為全球企業尋求保險、再保險和風險管理服務，以及設立專屬自保保險公司的理想之地，而對保險公司而言，在香港是個充滿巨大發展潛力的巿場。

 

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