許正宇提到，在上星期五（23日）公司遷冊制度生效首日，已即時有國際保險集團宣布計劃遷冊來港，充分印證制度對企業提升營運效率極具吸引力，亦有助鞏固香港的領先國際金融中心地位。

許正宇續指， 於在新機制下，非香港成立的公司只要符合公司背景、誠信、對成員及債權人的保障及償付能力等規定，便可在保留其法律上的法人團體身分的前提下，申請遷冊來港，以確保其業務的持續性。如公司遷冊後就實際的同類利潤，在香港亦被徵稅，政府會為公司提供單邊稅收抵免，以消除雙重課稅。

許正宇稱，香港於投資和貿易方面有堅實基礎，絕對為全球企業尋求保險、再保險和風險管理服務，以及設立專屬自保保險公司的理想之地，而對保險公司而言，在香港是個充滿巨大發展潛力的巿場。

其他報道

比亞迪：網傳訊息不實 正為財困經銷商提供紓困支持

港交所陳翊庭：逾150間企業排隊來港上市 不乏集資規模超過10億美元

【有片：埋身擊】日經指數處於大型橫行階段 宜採取高沽低揸策略

中國財政部6月4日在港招標發行125億元人民幣國債

半日沽空金額減17% 恒生中國企業沽空減21%

偽日資？︱大國藥妝澄清非中資：100%日本人持有 由日本資金營運

恒指半日跌127點 科指跌0.38%跌穿100天線 北入36億 快手升5%

日本製鐵併購案 據報美國政府料獲得美國鋼鐵「黃金股」

滬深三大指數半日個別走 滬指升0.07%

港元拆息個別發展 1個月HIBOR轉跌 港元貶值續見20個月最弱

據報英偉達供應商加快AI數據中心機架生產

蘋果據報擬推出專用電玩應用