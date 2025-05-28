美國運通發布「2025年香港企業營商展望調查」，有50%受訪企業料今年將增加廣告及市場推廣上的支出。表示增加廣告及市場推廣支出的企業當中，有62%企業計劃增加廣告和市場推廣的渠道，而61%企業希望製作更高質素的廣告及推廣，另有53%的企業則表示希望相關投資可助其開拓海外市場。
調查指出，有43%的受訪企業預計今年會增加數碼轉型的支出。於增加數碼轉型的支出當中，有六成的企業旨於鞏固網路安全及預防網上詐騙，有55%的企業希望提升付款及收款的速度和效率，另有52%的企業則指要跟上競爭對手在數碼轉型的步伐。
調查亦發現，於海外商務應酬及旅遊方面，分別有32%和43%的受訪企業，計劃於今年維持及增加其支出。於表示將增加支出的企業當中，有64%企業指有意擴展海外潛在市場，另有61%則希望與海外的現有客戶加深關係。
美國運通副總裁及亞洲地區國際市場卡業務（商業卡）總經理蔡宗修表示，調查顯示企業期望透過投資推動業務增長，並保持靈活度，而現金流仍是企業積極抓住發展機會的關鍵，同時也是維持穩定營商環境的重要基石。
調查於去年12月至今年1月以網上問卷形式進行，收集逾500家來自11個行業且不同規模的本港企業意見，當中受訪企業的行業包括製造業、進出口貿易和批發業及零售業等。
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