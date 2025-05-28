寧德時代（3750）日前於香港掛牌上市，成為2025年迄今全球最大IPO，港交所亦容許「股、輪齊發」，匯豐亞太區資本市場及證券服務香港上市產品銷售主管劉嘉輝稱今日在恒生證券舉行投資論壇上表示，產品上市後數天留意到投資者特別喜歡貼價至輕微價外、今年11月到期之認購證，作看好寧德H股的部署。
Global X ETFs投資策略師林健榮表示：「在當前市場環境下，利用備兌認購期權策略可有效管理風險和增加期權金收益，特別是在科技等高波動板塊的應用值得關注。」
Global X ETFs的ETF投資分析師黃一民則表示：「得益於深厚的人才儲備以及政策支持，越來越多的領先中國企業在尖端科技以及高端製造領域取得了令人矚目的突破，這一過程中帶來的投資機會值得投資者關注」。
「短線除了關稅變化之外，亦要留意美國債市走勢同資金流向，大家可以把握最近業績期做好功課，選股不選市。」香港股票分析師協會理事溫傑在主題演講中直言不諱。他特別提醒投資者要關注美國十年期國債收益率走勢 。
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