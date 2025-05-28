Global X ETFs投資策略師林健榮表示：「在當前市場環境下，利用備兌認購期權策略可有效管理風險和增加期權金收益，特別是在科技等高波動板塊的應用值得關注。」

Global X ETFs的ETF投資分析師黃一民則表示：「得益於深厚的人才儲備以及政策支持，越來越多的領先中國企業在尖端科技以及高端製造領域取得了令人矚目的突破，這一過程中帶來的投資機會值得投資者關注」。

「短線除了關稅變化之外，亦要留意美國債市走勢同資金流向，大家可以把握最近業績期做好功課，選股不選市。」香港股票分析師協會理事溫傑在主題演講中直言不諱。他特別提醒投資者要關注美國十年期國債收益率走勢 。

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