跨國支付平台Adyen委託YouGov進行的一項最新調查顯示，74%的香港中小企業正面對帳務對帳困難，變相推動企業用戶對SaaS（軟件及服務）解決方案的需求激增以簡化營運流程、提升效率和提高盈利能力。其中金融服務（83%）、零售（70%）以及酒店和旅遊（60%）等行業的問題最為顯著。中型企業受到的影響尤其顯著，超過五分之一的中型企業強烈認同對帳問題構成嚴峻挑戰。
調查亦詢問了受訪企業用於財務及行政事項的時間成本。香港中小企業平均每星期花6小時處理會計與對帳工作。中型企業的所需時間甚至更多，35%表示每星期耗時5至10小時。尚未採用SaaS平台的中小企業更有可能每星期花費超過15小時處理相關工作，反映全面的數碼方案在提升營運效率方面的潛力。
此外，81%香港中小企業計劃在未來12個月內投資於SaaS平台，其中零售（90%）和金融服務（83%）行業居首。潛在用戶比現有用戶更有意欲投資於SaaS平台，顯示越來越多企業意識到投放資源於SaaS平台具備提升生產力和擴展業務的優勢。
Adyen香港區主管鄧啟俊表示，SaaS平台長期以來一直是中小企業的重要合作夥伴，如今這些平台正進一步演變成為推動業務取得成功的關鍵力量。將支付嵌入業務營運流程是賦能中小企業發展的核心策略之一，不但可以簡化交易流程，還可以提高營運效率，為中小企在競爭激烈、利潤空間收窄、消費需求日新月異的市場環境中提供強大支援。
該調查於今年4月14日至30日於線上舉行，調查收集了200名香港中小企決策者的回應。
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