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恒指收市跌123點 科指跌0.15% 成交兩周最少 北水流入降70%

歐盟尋求加快與美國貿易談判，以及美國消費者信心大增，美股隔晚上升，韓台股承接升勢，A股港股則高開後倒跌，港股跌幅居前，科技股、車股表現續疲軟。

大市成交金額1808億元，減11.05%，逾兩周最少，北水連續兩日流入，金額亦減70%，北水佔香港市場成交額比例降至20%，亦為近兩周低。

恒指今早高開3點，高位升94點，低位跌201點，高低波幅296點。上升股份比例為29.81%，下跌為33.62%，無升跌為36.56%。

恒指收市跌123點或0.53%，報23258點，大市成交金額1808億元，較上日減少11.05%，是5月9日1616.29億元成交後最少；國指跌26點或0.31%，報8443點。恒生科技指數收報5174點，跌0.15%。

藍籌股成交金額854.37億元，佔大市成交47.25%；科指成份股成交金額549.33億元，佔大市成交30.38%；國指成份股成交金額758.01億元，佔大市成交41.92%。

24隻雙櫃台股，總成交0.71億元人民幣，相當於約0.78億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額增加15.07%，至165.76億元，佔大市成交9.16%。牛熊證成交金額85.99億元，增加29.59%；窩輪成交金額79.77億元，增加2.68%。

藍籌39隻升，41隻下跌，3隻無升跌。快手（1024）升5.95%，收報51.65元，是升幅最大的藍籌，翰森製藥（3692）跌3.39%，收報25.65元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股13隻升，15隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是快手（1024）收報51.65元，升5.95%；跌幅最大的是金山軟件（3888）收報36.05元，跌6.49%。

恒指受制於10天線(23470.84點)，續高於20天線(23131.86點)。科指曾跌穿100天線(5165.5點)。

北水南下合計淨流入35.78億元，較上日減少70.12%，連續第2日流入，累計流入155.53億元，對上一次連續2日淨流入是5月19日。北水本月累計流入315.88億元，按月減少81.05%，金額是2024年2月後新低，連續第23個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）752.04億元，較上日減18.62%，佔香港市場成交額由上日的22.73%減至20.79%，是5月15日後低。

三大指數表現

恒指曾跌最多0.86%，是5月26日後最大跌幅，當日跌幅為1.55%。低見23180.17點，是5月27日23167.56點後最低。收市報23258.31點，是5月13日後收市新低，當日報23108.27點。

科指曾跌最多0.72%，是5月27日後最大跌幅，當日跌幅為1.08%。低見5145.35點，是5月27日5102.18點後最低。收市報5174.64點，是5月26日後收市新低，當日報5157.65點。

國指曾跌最多0.63%，是5月27日後最大跌幅，當日跌幅為0.66%。低見8416.77點，是5月27日8381.99點後最低。收市報8443.87點，是5月26日後收市新低，當日報8437.64點。

午後消息股表現

比亞迪（1211）：網傳訊息不實 正為財困經銷商提供紓困支持。收報407元，跌2.68%。

港交所（0388）陳翊庭：逾150間企業排隊來港上市 不乏集資規模超過10億美元。收報391元，跌1.81%。

今早及隔晚消息股表現

騰訊音樂（1698）擬斥資約1.8億美元收購SM娛樂近10%。收報70.6元，升1.36%。

小米（1810）曾升逾3% 花旗稱毛利率表現突出。收報51.75元，升0.39%。

萬國數據（9698）發售5億美元可轉換優先債券。收報24.85元，跌9.64%。

多間公司最快今日公布業績，績前表如下，德昌電機控股（0179）收報19.98元，跌2.54%。

星謙發展（0640）收報0.91元，升1.11%。

金山軟件（3888）收報36.05元，跌6.49%。

金山雲（3896）收報6.72元，跌1.61%。

萬邦投資（0158）收報60.6元，無升跌。

世界華文媒體（0685）收報0.209元，無升跌。

萬華媒體（0426）收報0.05元，無升跌。

諾亞控股（6686）收報15.6元，升1.04%。

金融壹賬通（6638）收報1.91元，升0.53%。

奧思集團（1161）收報1.09元，升0.93%。

靄華（1319）受應收貸款減值累盈利少賺35%至5590萬，每股末期息增逾6%至0.81仙。收報0.181元，跌2.16%。

昨指「將採取一切必要措施勝出」，美團（3690）澄清：是指「反內捲」。收報131.4元，跌0.53%。

大快活（0052）料全年盈利倒退最多30%，因港人外遊消費及中港經濟持續疲弱。見52周低5.02元，收報5.04元，跌0.59%。

小米（1810）首季經調整純利升65%至106億人幣，勝預期。小米SU7 Ultra最新鎖單數逾2.3萬部。收報51.75元，升0.39%。

周大福（1929）伙陳冠希旗下潮牌「CLOT」推新產品，吸「Gen Z」客戶。收報11.22元，升0.72%。

沙特證交所與港交所（0388）將於5月底在港舉辦資本市場論壇。收報391元，跌1.81%。

阿里巴巴（9988）與SAP宣布戰略合作，阿里雲將加入SAP IaaS認證計劃。收報115.7元，跌1.95%。

澳博（0880）旗下衛星場4月殺數按月跌3%至9.45億澳門元。收報2.31元，升1.32%。

招商局中國基金（0133）3000萬元參與JBD的B輪融資。收報14.06元，升2.78%。

知乎（2390）首季虧損收窄至1009萬人幣。收報10.2元，升0.2%。

GIC減持網易雲音樂（9899）至5%以下。收報213.6元，跌0.19%。

平保增持農行（1288）。收報5元，升0.81%。

快手（1024）首季經調整純利升4.4%略勝預期，可靈AI收入逾1.5億元。收報51.65元，升5.95%。

領展（0823）LREP籌備逾年準備就緒 擬比私募基金同業投放更多。創52周高，見41.95元，收報41.2元，升0.73%。

破頂股表現

破頂股包括，統一企業中國（0220）創上市新高，見10.8元，收報10.54元，升0.57%；康臣葯業（1681）創上市新高，見10.66元，收報10.5元，升0.96%；嚐高美集團（8371）創上市新高，見1.75元，收報1.7元，升5.59%；大洋環球控股（8476）創上市新高，見3.64元，收報3.64元，升8.33%；香港交易所－Ｒ（80388）創上市新高，見366元，收報358.2元，跌1.86%；中國移動－Ｒ（80941）創上市新高，見81.8元，收報81.65元，無升跌；鈞達股份（2865）創上市新高，見29元，收報28.55元，跌0.35%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9294.75元，收報9293.5元，升0.03%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見925.95元，收報925.75元，升0.04%；ＡＧＸ美元（3137）創上市新高，見1081.65元，收報1081.65元，升0.1%；ＧＸ日本全球領導（3150）創上市新高，見71.66元，收報71.32元，跌0.31%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1098.2元，收報1098.1元，升0%；ＧＸ韓流音樂文化（3158）創上市新高，見71.5元，收報70.7元，升1.52%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見14.42元，收報14.36元，無升跌；Ａ博時美元（3196）創上市新高，見8608.95元，收報8608.95元，升0.03%；恒生招商一三美債（3436）創上市新高，見78.42元，收報78.42元，升0.18%；阿里影業（1060）創52周高，見0.87元，收報0.87元，升11.54%；廸生創建（0113）創52周高，見6.92元，收報6.91元，無升跌；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見4.91元，收報4.9元，升1.87%。

破頂指數成份股包括，中國財險（2328）創上市新高，見15.5元，收報15.26元，升1.19%；網易（9999）創52周高，見199.1元，收報197.6元，升2.81%；中銀香港（2388）創52周高，見33.9元，收報33.65元，跌0.15%；領展（0823）創52周高，見41.95元，收報41.2元，升0.73%；中移動（0941）創52周高，見89.2元，收報88.85元，升0.11%。

破底股方面

9隻股份創上市新低，包括合富輝煌（0733）低見0.33元，收報0.36元，跌1.37%；新礦資源（1231）低見0.225元，收報0.241元，跌2.82%；透雲生物（1332）低見0.085元，收報0.089元，跌1.11%；辰林教育（1593）低見1.26元，收報1.27元，跌0.78%；中國育兒網絡（1736）低見0.315元，收報0.37元，跌10.84%；瀛海集團（8668）低見0.074元，收報0.074元，跌1.33%；派格生物醫藥－Ｂ（2565）低見10.44元，收報10.58元，跌8.48%；ＦＩ二華夏納一百（7522）低見0.683元，收報0.686元，跌0.87%；ＦＩ二南方納指（7568）低見4.48元，收報4.508元，跌1.01%。

21隻股份創52周低，其中十隻包括，INTL GENIUS（0033）低見0.78元，收報0.81元，跌2.41%；大快活集團（0052）低見5.02元，收報5.04元，跌0.59%；渝太地產（0075）低見0.14元，收報0.14元，無升跌；開達集團（0180）低見0.215元，收報0.22元，跌11.65%；NATIONAL ELEC H（0213）低見0.35元，收報0.365元，升4.29%；泛亞環保（0556）低見0.31元，收報0.31元，跌3.13%；永恒策略（0764）低見0.038元，收報0.04元，跌2.44%；非凡領越（0933）低見0.33元，收報0.33元，跌1.49%；順風清潔能源（1165）低見0.015元，收報0.015元，跌6.25%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，金威醫療（8143）創52周高，見0.23元，收報0.124元，升65.33%；麥迪森控股（8057）收報0.153元，升37.84%；中國金融租賃（2312）收報0.116元，升28.89%；鼎益豐控股（0612）收報0.365元，升28.07%；承輝國際（1094）收報0.37元，升27.59%；宏輝集團（0183）創52周高，見0.255元，收報0.255元，升27.5%；榮智控股（6080）收報0.118元，升26.88%；光尚文化控股（8082）收報0.081元，升26.56%；達力環保（1790）收報0.55元，升26.44%；中國再生醫學（8158）收報0.375元，升25%；大方廣瑞德（0755）收報0.57元，升23.91%。

下跌異動股，包括，佳華百貨控股（0602）收報0.035元，跌22.22%；萬成集團股份（1451）收報0.88元，跌19.27%；雙樺控股（1241）收報0.106元，跌17.83%；保德國際發展（0372）收報0.3元，跌17.81%；君聖泰醫藥－Ｂ（2511）收報2.27元，跌14.34%；茂盛控股（0022）收報0.17元，跌14.14%；吉星新能源（3395）收報0.086元，跌14%；精技集團（3302）收報0.113元，跌13.74%；福森藥業（1652）收報0.35元，跌13.58%；中國藝術金融（1572）收報0.092元，跌13.21%；冠轈控股（1872）收報3.98元，跌12.91%。

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