moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

傳庫克拒陪同出訪中東得罪特朗普 郭明錤: 對蘋果可能是好事

美國總統特朗普上周揚言向蘋果（美：AAPL）所有在美國以外生產的iPhone徵收25%或更高的關稅。有外媒報道，事緣是蘋果CEO庫克（Tim Cook）拒絕陪同出訪中東而得罪特朗普。天風國際證券分析師郭明錤表示，如果報道屬實，對蘋果短期內可能是好事。

外媒報道，白宮曾鼓勵多家美國企業主管及代表隨特朗普出訪中東，惟庫克拒絕邀請，因而開罪特朗普，而特朗普亦多次公開發表針對庫克的言論，聲稱「和庫克有點小問題」，又向對方表明「聽說你要在印度設廠，我不想你在印度設廠」。至上周五，特朗普更表示蘋果所有在美國以外生產的iPhone，必須支付25%或更高的關稅。

有「最強蘋果分析師」之稱郭明錤表示，如果報道屬實，對蘋果短期內可能是好事。蘋果或許可以透過安撫特朗普情緒並轉移其注意力，以拖延iPhone關稅的討論與實施。

 

其他報道

恒指收市跌123點 科指跌0.15% 成交兩周最少 北水流入降70%

Adyen調查：81%香港中小企計劃未來一年投資於SaaS平台

Shein據報計劃來港上市 因倫敦上市未獲內地批准

恒生證券投資論壇 專家均認為下半年仍要關注科技主題

鄭志剛旗下K11參與開發「一帶一路」重要港口碼頭項目

【有片:投資王道】定存息銳減 王弼：可考慮槓鈴策略增加回報

滬深三大指數低收 滬指跌0.02% 深證成指一度失守1萬點

許正宇赴加遊說宏利及永明遷冊來港

佐丹奴：「韓風系列」反應佳 增設中環Pop Up店

比亞迪：網傳訊息不實 正為財困經銷商提供紓困支持

港交所陳翊庭：逾150間企業排隊來港上市 不乏集資規模超過10億美元

【有片：埋身擊】日經指數處於大型橫行階段 宜採取高沽低揸策略

中國財政部6月4日在港招標發行125億元人民幣國債

半日沽空金額減17% 恒生中國企業沽空減21%

偽日資？︱大國藥妝澄清非中資：100%日本人持有 由日本資金營運

恒指半日跌127點 科指跌0.38%跌穿100天線 北入36億 快手升5%