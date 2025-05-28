美國總統特朗普上周揚言向蘋果（美：AAPL）所有在美國以外生產的iPhone徵收25%或更高的關稅。有外媒報道，事緣是蘋果CEO庫克（Tim Cook）拒絕陪同出訪中東而得罪特朗普。天風國際證券分析師郭明錤表示，如果報道屬實，對蘋果短期內可能是好事。
外媒報道，白宮曾鼓勵多家美國企業主管及代表隨特朗普出訪中東，惟庫克拒絕邀請，因而開罪特朗普，而特朗普亦多次公開發表針對庫克的言論，聲稱「和庫克有點小問題」，又向對方表明「聽說你要在印度設廠，我不想你在印度設廠」。至上周五，特朗普更表示蘋果所有在美國以外生產的iPhone，必須支付25%或更高的關稅。
有「最強蘋果分析師」之稱郭明錤表示，如果報道屬實，對蘋果短期內可能是好事。蘋果或許可以透過安撫特朗普情緒並轉移其注意力，以拖延iPhone關稅的討論與實施。
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