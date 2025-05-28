該行又指出，領展去年淨營運收入按年增長5%，主要得益於上海購物中心的全年貢獻、內地的一次性稅收優惠，以及香港商場附屬收入增加。 香港商場租戶銷售額按年下降3%，優於行業整體7%的跌幅。期內佔用成本約為13%，租金調升率為跌2.2%，該行預計香港零售銷售額將在2025年趨於穩定。

領展內地商場（北京中關村除外）租金調升率達到7.6%，得益於資產增值計畫（AEI），其中華南地區商場表現尤為突出。 新加坡及澳大利亞商場的租金調升率亦增4%至增18%。

領展平均借貸成本從2024財年的3.8%降至3.6%，該行預計領展的融資成本在2026財年有望進一步改善至3.3%，因1個月香港銀行同業拆息（HIBOR）或維持於2%低位，而2024年為4%。目前領展約33%的債務為浮動利率，主要與1個月HIBOR掛鉤。

該行將領展目標價從46.1港元上調至47.1港元，領展仍是該行在香港地產股中的首選股。

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