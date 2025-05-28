展望第二季，鄧維慎指自今年初以來金融行業活動顯著改善，料可支撐整體增長。疫情後的出境消費被視為對本地消費部門的挑戰，首季數據顯示早前消費熱潮放緩。雖然入境消費進一步回升，但仍有很大增長空間。雖然部分數據顯示高端零售銷售收入尚未顯著反彈，但該行認為遊客回流是銷售收入回升的前提。若香港對內地及國際遊客的吸引力持續恢復，將對本地消費提供支持。

不過瑞銀指出雖然上調香港增長預測，不過貿易關稅不確定性上升，仍預計未來香港增長將放緩。該行現時預測假設全球關稅形勢保持現狀，若關稅顯著升級將為香港經濟預測帶來下行風險。瑞銀指，未來需要密切關注的關鍵點，包括美國與內地的進一步貿易談判，鑑於香港作為國際貿易和金融中心，以及高端增值貿易的重要樞紐，其他經濟體與美國的貿易談判、對半導體和製藥行業的232條款調查，對香港的增長前景也至關重要。

其他報道

李嘉誠基金會增持長實

傳庫克拒陪同出訪中東得罪特朗普 郭明錤: 對蘋果可能是好事

全日沽空金額減21% 恒生中國企業降12%

恒指收市跌123點 科指跌0.15% 成交兩周最少 北水流入降70%

Adyen調查：81%香港中小企計劃未來一年投資於SaaS平台

Shein據報計劃來港上市 因倫敦上市未獲內地批准

恒生證券投資論壇 專家均認為下半年仍要關注科技主題

鄭志剛旗下K11參與開發「一帶一路」重要港口碼頭項目

【有片:投資王道】定存息銳減 王弼：可考慮槓鈴策略增加回報

滬深三大指數低收 滬指跌0.02% 深證成指一度失守1萬點

許正宇赴加遊說宏利及永明遷冊來港

佐丹奴：「韓風系列」反應佳 增設中環Pop Up店