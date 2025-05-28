瑞銀將今年香港GDP增長預測，從1%上調至2.2%，高於當前市場預測的2%，為政府增長預測區間2%至3%以內。瑞銀投資銀行高級亞洲及中國經濟學家鄧維慎發表報告，指出上調是考慮到近期中美貿易緩和，有助香港經濟增長受到相關影響減少，香港首季GDP增長亦超出市場和該行預期。此外，本港金融市場活動的強勁延續至第二季，最近五一黃金周假期，香港錄得新冠疫情以來最高的單日遊客到訪量，顯示香港作為旅遊中心的吸引力正在恢復。
展望第二季，鄧維慎指自今年初以來金融行業活動顯著改善，料可支撐整體增長。疫情後的出境消費被視為對本地消費部門的挑戰，首季數據顯示早前消費熱潮放緩。雖然入境消費進一步回升，但仍有很大增長空間。雖然部分數據顯示高端零售銷售收入尚未顯著反彈，但該行認為遊客回流是銷售收入回升的前提。若香港對內地及國際遊客的吸引力持續恢復，將對本地消費提供支持。
不過瑞銀指出雖然上調香港增長預測，不過貿易關稅不確定性上升，仍預計未來香港增長將放緩。該行現時預測假設全球關稅形勢保持現狀，若關稅顯著升級將為香港經濟預測帶來下行風險。瑞銀指，未來需要密切關注的關鍵點，包括美國與內地的進一步貿易談判，鑑於香港作為國際貿易和金融中心，以及高端增值貿易的重要樞紐，其他經濟體與美國的貿易談判、對半導體和製藥行業的232條款調查，對香港的增長前景也至關重要。
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