期內辦公軟件及服務、網絡遊戲及其他收益分別佔集團收益的56%及 44%，當中辦公軟件及服務業務按季下降13%，主要因WPS軟件業務的減少，至於網絡遊戲及其他業務收益按年增長14%，主要得益於二次元遊戲《塵白禁區》及《劍網3》的收益貢獻，《劍網3無界》於去年6月推出，提升了玩家體驗，促進了用戶增長和活躍。

主席雷軍表示，展望未來季度，金山辦公集團將持續聚焦AI、協作和國際化，保持 研發投入，將新的技術轉換成務實的辦公產品交付給用戶。遊戲業務將持續深化旗艦IP 生態運營，並聚焦二次元、科幻等新賽道，強化內容創新能力，為玩家提供更具沉浸感與差異化的高品質遊戲體驗。

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