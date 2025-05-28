隨着本港人口老化持續，家居用品零售商 Pricerite 實惠宣布，將於九龍灣 MegaBox 5樓旗艦店設立「銀優生活體驗館」。該體驗館以「休而無憂，超越理想人生」為設計理念，強調結合智能科技與人性化設計，希望在香港空間有限的居住條件下，提供一種「安全不顯老」的家居方案。
根據統計處數字，2025 年 65 歲以上人口佔比達 25%，超過 30% 家庭處於「三代同堂」。實惠表示，體驗館根據銀優人士日常生活軌跡，於香港典型家居佈局中設計五大生活場景，包括客廳、飯廳、睡房、廁所與廚房，並在每個空間融入「安全隱形、智能護理、空間效率」三大理念。
體驗館強調安全隱形設計，家具採用圓角結構、隱藏式扶手及防滑材質等細節，並引入日本防滑抗菌地板、具國際安全認證的電源配件、醫療級淋浴龍頭及智能坐廁等。
此外，實惠推出廁所浴室煥新工程套餐，內容包括一條龍室內裝修工程升級，安裝防滑地磚、一體化洗手盤、特寬三趟浴屏、醫療級淋浴龍頭及廁所扶手，由專人負責設計及施工，價格為69,999元。
體驗館內亦引入獲ASTM美國材料與試驗協會認證及符合歐盟標準的輔助器具，例如經SGS檢測的防滑拖鞋、人體工學轉盤餐椅、下拉式廚櫃拉籃及衣櫃掛衣桿等。專業團隊更提供免費家居評估服務，並可根據長者需要定制設備組合方案。
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