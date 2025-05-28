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瑞銀料內地今年純電動車銷售按年升30% 未來幾年市場競爭料持續激烈

內地新能源汽車行業競爭日益加劇，瑞銀投資銀行中國汽車行業研究主管鞏旻預計，未來幾年間內地相關市場競爭將持續激烈，將影響車企盈利，但也能促進其透過技術革新減低成本。他同時預期，今年內地汽車銷量有望錄得中單位數升幅，內地今年純電動車銷售按年料有30%增幅。

比亞迪（1211）近日為旗下20多款車型減價，率先掀起新一波價格戰，更被認為是車企整合「前哨戰」。對此鞏旻表示，內地汽車業價格戰反映一定季節性因素，而今年減價戰較往年時間較遲，可能是車企冀透過提升技術水平，以避免價格競爭。

有關內地車企整合趨勢，鞏旻認為，未來車企整合速度可能比市場預期慢，因內地地方政府出於保證就業、發展本地產業等考慮支持當地汽車廠商，再加上資本市場融資等資金來源可能向部分低效車企輸血，因此市場的自然整合可能有所延緩。

美國發動關稅戰影響全球各大貿易領域，談及中國車企產品出海可能受到的影響時，鞏旻認為，目前內地車企出口外地的數量僅佔自身產能的一小部分，相信很難因此調整產能分配。他也提及，內地車廠或將前往主要海外市場建廠及佈局生產鏈，相信也是應對部分地方關稅或貿易保護政策的舉措。

歐洲市場方面，早前歐盟擬針對進口中國電動車設定最低價格，而非直接開徵關稅。鞏旻認為相關做法長遠對中國新能源車企有利，因相關企業會透過技術升級提升產品質素乃至競爭力，並提升單車利潤，以實現長遠可持續發展，而非一味追求低價搶客。

至於新能源車企內銷方面，他指內地當局已推行諸多政策，包括以舊換新等，估算以舊換新政策帶動今年300萬部汽車銷售，而未來有多少潛在政策實施空間則相信將是「見步行步」。

 

 

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