摩根士丹利發表報告，將理想（2015）目標價由124元上調至139元，給予「增持」評級。
大摩將理想汽車 2025-2026 年銷量預測分別下調 6%-16% 至 56.2 萬輛和 72.3 萬輛，原因是今年第一季銷量疲軟，以及直到 2025 年第三季才會推出新車型。大摩指出，在純電動車（BEV ）及海外市場擴張帶動下，將2027年銷量預期上調2%至87.5萬輛。
大摩將理想2025年至2027年毛利率預測下調0.1至0.3個百分點至20.4%至20.6%，以反映激烈競爭。
大摩預計，理想2025年至2027年營運開支增長將有所下降，因此將今年淨虧損預測下調13%至95億元人民幣（下同），同時上調明年及後年盈利預測3%至10%至144億及192億元。
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