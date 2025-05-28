「科企專線」允許科企以保密形式提交上市申請，被問到如何於維持市場透明度取得平衡時。陳浩濂回應指，有關申請人仍需在上市委員會聆訊後刊發公司的相關資料，包括聆訊後資料集和整體協調人公告，當中會涵蓋公司的架構、業務、董事及高級管理層、主要股東、股本和財務報告等。他解釋，有關措施旨在促進市場發展，回應上市人的實際需求及適應全球市場變化的同時，確保上市制度能夠保障投資者的利益。

另外，財政司司長陳茂波於財案中提到，將優化雙重主要上市及第二上市門檻。陳浩濂表示，港交所及證監會正推進上市制度優化，包括審視主要上市、第二及雙重主要上市的具體要求及上市後監管機制，改善企業來港上市的整體審批規則。他指出，有關措施會按「成熟一項、推出一項」原則，適當對外公布並進行市場諮詢。

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