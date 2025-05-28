電視廣播（0511）（TVB）今午召開股東大會，有股東關心，市道欠佳零售、餐飲不斷結業，有否影響到客戶投放廣告意欲，集團總經理（商務營運）蕭世和在會上回應指，今年整體廣告市場面對挑戰很大，但是TVB的表現仍然跑贏大市。從Admango今年的首季數據顯示，電視廣告仍然是少數錄得廣告增長的類別。雖然4月份廣告市場一度受到關稅戰影響，但是到5月份時已轉好，因此他有信心今年1至5月份以至今年全年的TVB廣告錄得正增長，並有信心跑贏大市。
蕭世和續稱，自今年一月一日起翡翠台及明珠台廣告可以在大灣區落地，由於相對過往基數低，因此今年1至5月份兩條頻道在大灣區接收廣告錄得以倍數計增長。顧及到今年首四月落地時需時處理開初營運的問題，並待問題逐步解決後，他謂到5月份時，兩條頻道在大灣區接收的廣告已錄得單月新高，並且已達到銷售團隊預算的95%水平。
至於在內地業務方面，集團行政主席許濤指出，根據CEPA機制香港電視劇落地方面，TVB已經與多過一線平台溝通，並已有多間內地衛視平台感興趣。他稱：「已與兩間衛視進行深入討論」，並已到鎖定項目的階段。但是因為涉及新政策，他們要配合法規及走程序，如無意外他有信心可於今年底前TVB會有節目在衛星電視的黃金時段播放。至於與百視通合作開發的OTT產品BesTV粵視廳，與TCL、海信及小米合作，用智能電視作常態綑綁銷售，運作已多年，今年度亦首次在年報內披露。
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