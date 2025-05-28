moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

TVB：1月至5月在港接受廣告錄增長 大灣區廣告落地符銷售預算95%

電視廣播（0511）（TVB）今午召開股東大會，有股東關心，市道欠佳零售、餐飲不斷結業，有否影響到客戶投放廣告意欲，集團總經理（商務營運）蕭世和在會上回應指，今年整體廣告市場面對挑戰很大，但是TVB的表現仍然跑贏大市。從Admango今年的首季數據顯示，電視廣告仍然是少數錄得廣告增長的類別。雖然4月份廣告市場一度受到關稅戰影響，但是到5月份時已轉好，因此他有信心今年1至5月份以至今年全年的TVB廣告錄得正增長，並有信心跑贏大市。

蕭世和續稱，自今年一月一日起翡翠台及明珠台廣告可以在大灣區落地，由於相對過往基數低，因此今年1至5月份兩條頻道在大灣區接收廣告錄得以倍數計增長。顧及到今年首四月落地時需時處理開初營運的問題，並待問題逐步解決後，他謂到5月份時，兩條頻道在大灣區接收的廣告已錄得單月新高，並且已達到銷售團隊預算的95%水平。

至於在內地業務方面，集團行政主席許濤指出，根據CEPA機制香港電視劇落地方面，TVB已經與多過一線平台溝通，並已有多間內地衛視平台感興趣。他稱：「已與兩間衛視進行深入討論」，並已到鎖定項目的階段。但是因為涉及新政策，他們要配合法規及走程序，如無意外他有信心可於今年底前TVB會有節目在衛星電視的黃金時段播放。至於與百視通合作開發的OTT產品BesTV粵視廳，與TCL、海信及小米合作，用智能電視作常態綑綁銷售，運作已多年，今年度亦首次在年報內披露。

其他報道

瑞銀上調今年香港GDP增長預測至2.2%

券商：領展DPU分派高過預期 憧憬獲納入「港股通」成股價催化劑

李嘉誠基金會增持長實

傳庫克拒陪同出訪中東得罪特朗普 郭明錤: 對蘋果可能是好事

全日沽空金額減21% 恒生中國企業降12%

恒指收市跌123點 科指跌0.15% 成交兩周最少 北水流入降70%

Adyen調查：81%香港中小企計劃未來一年投資於SaaS平台

Shein據報計劃來港上市 因倫敦上市未獲內地批准

恒生證券投資論壇 專家均認為下半年仍要關注科技主題

鄭志剛旗下K11參與開發「一帶一路」重要港口碼頭項目

【有片:投資王道】定存息銳減 王弼：可考慮槓鈴策略增加回報

滬深三大指數低收 滬指跌0.02% 深證成指一度失守1萬點

許正宇赴加遊說宏利及永明遷冊來港

佐丹奴：「韓風系列」反應佳 增設中環Pop Up店

比亞迪：網傳訊息不實 正為財困經銷商提供紓困支持

港交所陳翊庭：逾150間企業排隊來港上市 不乏集資規模超過10億美元

【有片：埋身擊】日經指數處於大型橫行階段 宜採取高沽低揸策略

中國財政部6月4日在港招標發行125億元人民幣國債

半日沽空金額減17% 恒生中國企業沽空減21%

偽日資？︱大國藥妝澄清非中資：100%日本人持有 由日本資金營運

恒指半日跌127點 科指跌0.38%跌穿100天線 北入36億 快手升5%

日本製鐵併購案 據報美國政府料獲得美國鋼鐵「黃金股」

滬深三大指數半日個別走 滬指升0.07%

港元拆息個別發展 1個月HIBOR轉跌 港元貶值續見20個月最弱

 

 