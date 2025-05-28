蕭世和續稱，自今年一月一日起翡翠台及明珠台廣告可以在大灣區落地，由於相對過往基數低，因此今年1至5月份兩條頻道在大灣區接收廣告錄得以倍數計增長。顧及到今年首四月落地時需時處理開初營運的問題，並待問題逐步解決後，他謂到5月份時，兩條頻道在大灣區接收的廣告已錄得單月新高，並且已達到銷售團隊預算的95%水平。

至於在內地業務方面，集團行政主席許濤指出，根據CEPA機制香港電視劇落地方面，TVB已經與多過一線平台溝通，並已有多間內地衛視平台感興趣。他稱：「已與兩間衛視進行深入討論」，並已到鎖定項目的階段。但是因為涉及新政策，他們要配合法規及走程序，如無意外他有信心可於今年底前TVB會有節目在衛星電視的黃金時段播放。至於與百視通合作開發的OTT產品BesTV粵視廳，與TCL、海信及小米合作，用智能電視作常態綑綁銷售，運作已多年，今年度亦首次在年報內披露。

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