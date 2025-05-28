世界華文媒體（0685）公布，截至2025年3月底止第四季虧損收窄至350.1萬（美元，下同），上財年同期虧損為688.3萬元，每股基本虧損為0.21美仙﹔第四季的營業額為3294.8萬元，按年微跌0.7%﹔毛利為728.9萬元，按年跌16.5%。
集團指，第四季營業減少主要由於出版及印刷分部的收益減少，營業額下降 8.9%。另一方面，集團旅遊分部的營業額由去年同季的 771.3萬元，增長 26.5%至 975.4萬元。集團第四季度業績亦受到零售環境放緩及消費需求疲弱所影響。
第四季除所得稅前虧損329.6萬元，較上財年第四季除所得稅前虧損 720.4萬元收窄 54.2%，主要由於物業、廠房及設備、使用權資產以及無形資產減值虧損撥備減少所致，季內有關撥備為 38,000 美元，上財年同季撥備為 806.4萬元。撇除該等撥備，集團錄得除稅前虧損 325.8萬元，較上財年同季錄得除所得稅前溢利 86萬元，反映第四季度業績有所下降。
全年業績方面，世華截至2025年3月底止財年業績，虧損收窄至763萬元（美元，下同），上財年虧損為1290.7萬元，每股基本虧損為0.46美仙。集團派中期股息每股0.1美仙，按年跌33.3%。全年營業額按年升7.15%，至近1.58億元。
子公司萬華媒體（0426）方面，集團截至2025年3月底止第四季虧損擴大至821.3萬港元，上財年第四季虧損為517.6萬港元，每股虧損為2.05港仙，集團指虧損擴大主要由於季度內營業額減少所致﹔第四季營業額為684萬港元，按年跌36.5%。
萬華媒體截至2025年3月底止財年虧損亦擴大至2583.1萬港元，上財年虧損為2101.1萬港元，每股虧損為6.4港仙﹔不派息。全年營業額下跌 18%至3231.4萬港元。萬華全年娛樂及生活時尚業務營業額按年跌27.1%，分部虧損為1976.9萬港元，主要因在消費模式持續變化及市況艱難的情況下，香港的廣告開支仍然疲弱，零售業復甦預計將是漫長的過程，迫使廣告商相應地調整及改變其推廣策略。手錶及汽車業務營業額全年增5%，至1146萬港元，分部由盈轉蝕，虧損125.1萬港元。
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