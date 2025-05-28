moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

世華媒體全年虧損收窄至763萬美元

世界華文媒體（0685）公布，截至2025年3月底止第四季虧損收窄至350.1萬（美元，下同），上財年同期虧損為688.3萬元，每股基本虧損為0.21美仙﹔第四季的營業額為3294.8萬元，按年微跌0.7%﹔毛利為728.9萬元，按年跌16.5%。

集團指，第四季營業減少主要由於出版及印刷分部的收益減少，營業額下降 8.9%。另一方面，集團旅遊分部的營業額由去年同季的 771.3萬元，增長 26.5%至 975.4萬元。集團第四季度業績亦受到零售環境放緩及消費需求疲弱所影響。

第四季除所得稅前虧損329.6萬元，較上財年第四季除所得稅前虧損 720.4萬元收窄 54.2%，主要由於物業、廠房及設備、使用權資產以及無形資產減值虧損撥備減少所致，季內有關撥備為 38,000 美元，上財年同季撥備為 806.4萬元。撇除該等撥備，集團錄得除稅前虧損 325.8萬元，較上財年同季錄得除所得稅前溢利 86萬元，反映第四季度業績有所下降。

全年業績方面，世華截至2025年3月底止財年業績，虧損收窄至763萬元（美元，下同），上財年虧損為1290.7萬元，每股基本虧損為0.46美仙。集團派中期股息每股0.1美仙，按年跌33.3%。全年營業額按年升7.15%，至近1.58億元。

子公司萬華媒體（0426）方面，集團截至2025年3月底止第四季虧損擴大至821.3萬港元，上財年第四季虧損為517.6萬港元，每股虧損為2.05港仙，集團指虧損擴大主要由於季度內營業額減少所致﹔第四季營業額為684萬港元，按年跌36.5%。

萬華媒體截至2025年3月底止財年虧損亦擴大至2583.1萬港元，上財年虧損為2101.1萬港元，每股虧損為6.4港仙﹔不派息。全年營業額下跌 18%至3231.4萬港元。萬華全年娛樂及生活時尚業務營業額按年跌27.1%，分部虧損為1976.9萬港元，主要因在消費模式持續變化及市況艱難的情況下，香港的廣告開支仍然疲弱，零售業復甦預計將是漫長的過程，迫使廣告商相應地調整及改變其推廣策略。手錶及汽車業務營業額全年增5%，至1146萬港元，分部由盈轉蝕，虧損125.1萬港元。

其他報道

【久利生專欄】領展減租之「哪一天我們會窮」？

陳浩濂：「科企專線」接獲大量查詢 會調配人手確保其他申請不受影響

瑞銀料內地今年純電動車銷售按年升30% 未來幾年市場競爭料持續激烈

實惠：MegaBox 旗艦店設「銀優生活體驗館」 提供「安全不顯老」家居方案

金山軟件首季賺2.8億人幣 按季跌38%

瑞銀上調今年香港GDP增長預測至2.2%

券商：領展DPU分派高過預期 憧憬獲納入「港股通」成股價催化劑

李嘉誠基金會增持長實

傳庫克拒陪同出訪中東得罪特朗普 郭明錤: 對蘋果可能是好事

全日沽空金額減21% 恒生中國企業降12%

恒指收市跌123點 科指跌0.15% 成交兩周最少 北水流入降70%

Adyen調查：81%香港中小企計劃未來一年投資於SaaS平台

Shein據報計劃來港上市 因倫敦上市未獲內地批准

恒生證券投資論壇 專家均認為下半年仍要關注科技主題

鄭志剛旗下K11參與開發「一帶一路」重要港口碼頭項目

【有片:投資王道】定存息銳減 王弼：可考慮槓鈴策略增加回報

滬深三大指數低收 滬指跌0.02% 深證成指一度失守1萬點

許正宇赴加遊說宏利及永明遷冊來港

佐丹奴：「韓風系列」反應佳 增設中環Pop Up店

比亞迪：網傳訊息不實 正為財困經銷商提供紓困支持

港交所陳翊庭：逾150間企業排隊來港上市 不乏集資規模超過10億美元

【有片：埋身擊】日經指數處於大型橫行階段 宜採取高沽低揸策略

中國財政部6月4日在港招標發行125億元人民幣國債
 

 