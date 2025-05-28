財政司司長陳茂波今日出席華泰證券H股上市10周年論壇上表示，過去十年，香港資本市場在改革中不斷穩步前進。今年《財政預算案》宣布後、本月剛推出的科企上市專綫，他們正加快推動硬科技企業利用香港的上市平台籌集資金，開拓國際業務。事實上，新經濟公司在港股的數目佔比從2018年的1.3%，增加至今年四月約14%，市值佔比也由2.8%上升至約28%。
在內聯外通方面，他稱，正不斷深化和擴容。在外通方面，正努力強化與傳統市場的聯繫、並開拓新市場、新資金，例如去年十月，他們成功推動兩隻追蹤港股的交易所買賣基金在沙特交易所上市，吸納當地資金配置港股，他們亦感謝華泰的推動和支持。此外他們又大力推動中東和東南亞企業前來香港上市融資，以香港作為平台拓展大中華以至亞洲區的業務。今年三月，港交所也認可泰國證券交易所，讓當地企業可以在香港第二上市。
陳茂波稱，他們正身處一個複雜、不確定，但挑戰與機遇並存的大時代。第一是在中央政府和國家相關部委的堅實支持下，更多內地龍頭企業，特別是科技企業出海發展。香港是它們籌集國際資金以拓展國際業務的最佳平台。上周寧德時代（3750）和恒瑞醫藥（1276）在香港的IPO就是好例子。除了股票市場外，香港由風創投（風險創業投資）到IPO的全鏈條籌融資生態圈，能為內地以至區內不同行業、不同發展階段的企業，提供金融與專業服務的支持，包括善於投早、投小、投長期的耐心資本。
第二是，他認為，美國的單邊主義和政策不確定性持續，國際間會尋求更多元化的交易和儲備貨幣。可以預期，人民幣的重要性在國際上會不斷提升。事實上，人民幣作為全球支付貨幣的份額，由二○二○年底的2%上升至二○二四年底的4%，排名全球第四；這段期間，在貿易融資市場的佔比也由2%上升至6%。香港作為離岸人民幣業務樞紐，會把握好機遇，豐富投資產品和風險管理工具，加快推進各項工作，包括落實人民幣計價股票交易櫃台盡早納入「港股通」。這也可助力國家穩慎推進人民幣國際化。
他稱，從最近公布的各項數據可見，環球投資者對香港的信心正在增強，香港國際金融中心的地位和功能正不斷鞏固提升。中資金融機構是香港金融市場發展的重要參與者、貢獻者和推動者，政府期望與大家一起努力，加速推動香港資本市場的建設和發展，匯聚更多海內外資金和人才，在這個大變局中突圍而出，更上層樓。
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