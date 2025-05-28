TVB副總經理（法律及國際業務）陳樹鴻補充，他們已因應2027年發牌及續牌，已於5月底提交申請及資料。因應Netflix及Disney+等不受監管，業界生意愈來愈難做，因此他們期望監管機構明白業界的處境，並作出放寬。

他舉例，英語頻道明珠台因為歷史原因而在播放語言受限制，但是在港只懂講及聽英語的人口只有4%，即使他們在數年前按例將45%節目轉以其他語言播放，但是晚上7時至11時仍規定以英語播放，播放體育賽事時審批轉用語言並不容易。因此他認為，隨著該頻道也在大灣區落地，廣東話觀眾更多，有空間爭取放寬。他說：「（股東）爭取為股價著想，發表意見」，爭取放寬規管。

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