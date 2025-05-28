電視廣播（0511）（TVB）今午召開股東特別大會，會上有股東提議TVB放寬明珠台播放語言限制，及認為加入股東會需雙重登記，包括填報法定聲明致程序繁瑣，集團行政主席許濤稱，他們是上市持牌免費電視台，既要受到《廣播條例》嚴格管理，亦致他們與大部份上市公司的營運不同。例如他們在今日會上，便提議將暫停過戶時間由30天延長至60天以滿足程序所需。他謂因為法例歷史悠久，未有跟上發展快速的社會及互聯網的發展。他們有向監管機構表達，監管機構亦有關心及聆聽，但是修例需審慎及步驟去處理。他們希望能夠拆牆鬆綁，提供自由度及靈活度，並可為上市公司創造價值，又可以令股東方便。。
TVB副總經理（法律及國際業務）陳樹鴻補充，他們已因應2027年發牌及續牌，已於5月底提交申請及資料。因應Netflix及Disney+等不受監管，業界生意愈來愈難做，因此他們期望監管機構明白業界的處境，並作出放寬。
他舉例，英語頻道明珠台因為歷史原因而在播放語言受限制，但是在港只懂講及聽英語的人口只有4%，即使他們在數年前按例將45%節目轉以其他語言播放，但是晚上7時至11時仍規定以英語播放，播放體育賽事時審批轉用語言並不容易。因此他認為，隨著該頻道也在大灣區落地，廣東話觀眾更多，有空間爭取放寬。他說：「（股東）爭取為股價著想，發表意見」，爭取放寬規管。
其他報道
陳浩濂：「科企專線」接獲大量查詢 會調配人手確保其他申請不受影響
瑞銀料內地今年純電動車銷售按年升30% 未來幾年市場競爭料持續激烈
實惠：MegaBox 旗艦店設「銀優生活體驗館」 提供「安全不顯老」家居方案
券商：領展DPU分派高過預期 憧憬獲納入「港股通」成股價催化劑
恒指收市跌123點 科指跌0.15% 成交兩周最少 北水流入降70%
Adyen調查：81%香港中小企計劃未來一年投資於SaaS平台
港交所陳翊庭：逾150間企業排隊來港上市 不乏集資規模超過10億美元
【有片：埋身擊】日經指數處於大型橫行階段 宜採取高沽低揸策略