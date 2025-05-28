該集團指，今年活動聯繫了多位嘉賓並親臨現場，包括立法會主席梁君彥、行政會議召集人葉劉淑儀等，他們與義工們一同動手包糉，並把糉子贈予各區市民。該活動自2000年舉辦至今，已有26年的歷史，多年來已為不同階層人士，累計送出超過487萬隻「愛心糉」。集團社區關係聯絡總監王佩兒表示，未來將繼續舉辦更多社區活動，為社區上有需要人士提供更多關愛與支持。

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