中華煤氣（0003）今年連續第26年舉辦「萬糉同心為公益」活動，繼續將傳統文化與關懷社區結合。在煤氣公司社區關係聯絡組的策劃下，聯動十八區區議員、立法會議員、學校及社福機構，合力包製18萬隻糉子，將愛心送至全港每個角落。
該集團指，今年活動聯繫了多位嘉賓並親臨現場，包括立法會主席梁君彥、行政會議召集人葉劉淑儀等，他們與義工們一同動手包糉，並把糉子贈予各區市民。該活動自2000年舉辦至今，已有26年的歷史，多年來已為不同階層人士，累計送出超過487萬隻「愛心糉」。集團社區關係聯絡總監王佩兒表示，未來將繼續舉辦更多社區活動，為社區上有需要人士提供更多關愛與支持。
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