集團指，儘管中美近期達成暫時性協議緩解貿易緊張，但90天期限過後局勢將如何發展仍存在不確定性，雖然去中心化的區域整合製造模式為集團帶來顯著的靈活性，以適應局勢變化，但仍無法完全抵銷由此產生的成本壓力，進而可能會影響整個供應鏈，最終導致終端消費者的成本上升。

德昌又指，新財政年度初始數週的營業額較去年同期下降中位數百分比，但鑑於今年餘下時間究竟會實施何種關稅，以及關稅如何影響子系統製造及物流供應鏈的各種複雜情況尚不明朗，因此提供全年銷售預測的意義不大。

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