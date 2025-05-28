雖然友邦不受限於強制輪換核數師的規定，不過友邦指，公司已於2024年8月宣布啟動截至2026年12月31日止年度的核數師招標程序，彰顯該行對良好企業管治、透明及高質素財務披露的堅定承諾。翻查資料，羅兵咸在2010年友邦上市以來，一直作為友邦核數師。

董事會認為，羅兵咸預期退任核數師一事並無任何需要提呈股東垂注的事，對羅兵咸多年來提供的專業及具質素之服務表示衷心感謝。

羅兵咸永道去年捲入中國恒大（3333）假帳事件，被指明知公司財務報表存在重大錯報而不予指明，發表不恰當的審計意見，出具虛假審計報告，遭中國財政部判罰內地普華永道停業半年，並處罰4.41億元人民幣。

及後多間內地企業更換羅兵咸改聘其他核數師，包括中國人保、中國財險（2328）、中國太平（0966）、中國中鐵（0390）、招商銀行（3968）等。近日更換核數師似乎延至本地企業，昨日領展（0823）公布羅兵咸永道將於7月基金單位持有人周年大會結束時退任核數師，且不會尋求續聘，改為委任畢馬威為新核數師。