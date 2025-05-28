隨萬新奧股份股東高票通過議案，新奧股份將通過其全資子公司向新奧能源街貨股東提出私有化方案及購股權要約。每1股新奧能源將可換取2.9427股新奧股份H股及現金代價24.5元。新百利融資已估計每股新奧股份H股於3月18日的價值區間中間值為18.86元，換股新奧股份H股及現金代價理論總值將約80元。參考今日新奧股份A股收市價18.83元人民幣，新按換股份數計算所得價值為60.35元，加上現金代價計算，總值達84.85元，相較今日新奧能源收市價62.3元，溢價達36.19%。

待交易完成後，新奧股份表示，可充分發揮其天然氣資源池優勢和LNG接收站儲運能力，為新奧能源應對下游客戶需求的變化提供有效支撐，同時新奧股份可將上游氣源與新奧能源客戶需求進行匹配，進一步擴大資源池，提升舟山LNG接收站使用效率，形成「內外雙循環」協同發展的增長模式。今次交易完成後，經擴大新奧股份集團將形成 A+H上市平台，拓寬融資渠道，降低融資成本，增強資本實力及抗風險能力。更進一步，A+H上市平台有利於吸引更多國際投資者，提升全球影響力，促進國內與國際業務「內外雙循環」協同發展，深化全球化發展戰略，提升國際競爭力。

本次交易尚需履行各項監管機構審批等後，根據了解，新奧股份隨後將以A1表格，向聯交所提交主板上市申請，並向中國證監會申請境外上市備案。私有化建議亦需經過國家發改委、商務部及國家外匯管理局等部門備案、登記或批准等。私有化建議的計劃文件目前預計將在12月1日或之前發出。