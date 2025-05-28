按力寶華潤停牌前收市價0.82元，每股力寶收取的力寶華潤代價價值約0.5043元，連同現金代價0.14元，總代價共0.6443元。相比力寶停牌前收市價有溢價40.07%。集團指，若全數付出現金私有化，涉及財務資源共8684萬元。至於選擇收取力寶華潤股份，該集團已經備有3.03億股力寶華潤，待股東選擇。

由於私有化是以計劃安排形式進行，因此須在法院會議獲至少75%贊成票、少於10%反對票通過。一旦完成私有化後，力寶全部持股均由李氏家族持股。力寶華潤原本由力寶及公眾分別持股74.99%及25.01%，隨力寶私有化後，力寶、李氏家族及公眾持股將各佔41.99%、24.75%及33.26%。

集團指，由於日均成交量低至總股本0.02%，加上收入向來來自力寶華潤及香港華人（HKC）上繳的股息，維持上市又需成本，反而私有化力寶，可以溢價退出，並讓選擇持有力寶華潤的股東消除控股公司折讓。