個股方面，英偉達第二財季收入展望穩健，CEO黃仁勳稱全球對英偉達AI基礎設施的需求驚人強勁。英偉達稱，可能無法為中國打造既符合美國要求、又具有競爭力的產品。報道引述消息指，Tesla計劃於6月12日在奧斯汀推出期待已久的無人駕駛出租車(Robotaxi)服務。據報福士汽車等德國車企接近與美國就關稅問題達成協議。

道瓊斯工業平均指數收跌244點，跌幅0.58%，報42098點。標普500指數收跌32點，跌幅0.56%，報5888點。納斯達克綜合指數收跌98點，或0.52%，報19100點。

高盛跌1.18%，報608.44美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累44點，而聯合健康升1.05%，報298.11元，貢獻道指19點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報200.42元，升0.1%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報172.36元，跌0.31%，亞馬遜(美：AMZN)收市報204.72元，跌0.63%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報643.58元，升0.19%，英偉達(美：NVDA)收市報134.81元，跌0.5%，微軟(美：MSFT)收市報457.36元，跌0.72%，Tesla (美：TSLA)收市報356.9元，跌1.65%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.62%，報548點。德國DAX指數收跌0.78%，報24038點；法國CAC 40指數跌0.5%，報7788點；英國富時100指數收跌0.6%，報8726點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.72%，報7124點。

美國2年期債息曾升最多0.54%，是5月21日後最大升幅，當日升幅為1.23%。高見4.0024厘，是5月22日4.0194厘後最高。收市報3.9901厘，是5月23日後收市新高，當日報3.9912厘。

美國10年期債息曾升最多1.25%，是5月21日後最大升幅，當日升幅為2.58%。高見4.4991厘，是5月27日4.507厘後最高。收市報4.4773厘，是5月23日後收市新高，當日報4.511厘。

美2年期10年期債息差曾高見51.21基點，是5月23日57.097基點後最闊。收市報48.518基點，是5月23日後收市新高，當日報51.555基點。

美3個月10年期債息差曾高見15.886基點，是5月23日17.619基點後最闊。收市報13.703基點，是5月23日後收市新高，當日報16.552基點。

金龍指數曾跌最多0.71%，是5月23日後最大跌幅，當日跌幅為1.12%。低見7124.34點，是5月23日7111.13點後最低。收市報7124.34點，是5月9日後收市新低，當日報7067.63點。連跌2日，累計跌70.91點，對上一次連跌2日是5月20日。第1日陰燭。

道指曾跌最多0.71%，是5月23日後最大跌幅，當日跌幅為1.21%。低見42042.26點，是5月27日41849.04點後最低。收市報42098.7點，是5月23日後收市新低，當日報41603.07點。第1日陰燭。

標指曾跌最多0.67%，是5月23日後最大跌幅，當日跌幅為1.28%。低見5881.88點，是5月27日5854.07點後最低。收市報5888.55點，是5月23日後收市新低，當日報5802.82點。第1日陰燭。

納指曾升最多0.4%，高見19276.83點，是2月26日19286.02點後最高。納指曾跌最多0.6%，是5月23日後最大跌幅，當日跌幅為1.72%。低見19084.38點，是5月27日18961.69點後最低。收市報19100.94點，是5月23日後收市新低，當日報18737.21點。第1日陰燭。

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