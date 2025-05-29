moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

美債息上升 金龍指數、美股下跌 道指跌244點

美債息上升，息差擴闊，金龍指數、美股下跌，納指曾創3個月高。市場情緒偏謹慎，聯儲局5月會議紀要顯示利率調整將保持耐心，幾乎所有與會者都提到通脹可能比預期更為頑固。央行研究人員下調今明兩年經濟增長展望。特朗普暫緩加碼對俄制裁。據報華府着手限制對華銷售晶片設計軟件。英偉達強勁財報推動晶片股收市後時段走高。據報美國對中國的半導體限制再加碼，最新目標針對晶片設計軟件，商務部上周五致函新思科技等公司，要求他們暫停向中國客戶發貨。

個股方面，英偉達第二財季收入展望穩健，CEO黃仁勳稱全球對英偉達AI基礎設施的需求驚人強勁。英偉達稱，可能無法為中國打造既符合美國要求、又具有競爭力的產品。報道引述消息指，Tesla計劃於6月12日在奧斯汀推出期待已久的無人駕駛出租車(Robotaxi)服務。據報福士汽車等德國車企接近與美國就關稅問題達成協議。

道瓊斯工業平均指數收跌244點，跌幅0.58%，報42098點。標普500指數收跌32點，跌幅0.56%，報5888點。納斯達克綜合指數收跌98點，或0.52%，報19100點。

高盛跌1.18%，報608.44美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累44點，而聯合健康升1.05%，報298.11元，貢獻道指19點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報200.42元，升0.1%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報172.36元，跌0.31%，亞馬遜(美：AMZN)收市報204.72元，跌0.63%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報643.58元，升0.19%，英偉達(美：NVDA)收市報134.81元，跌0.5%，微軟(美：MSFT)收市報457.36元，跌0.72%，Tesla (美：TSLA)收市報356.9元，跌1.65%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.62%，報548點。德國DAX指數收跌0.78%，報24038點；法國CAC 40指數跌0.5%，報7788點；英國富時100指數收跌0.6%，報8726點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.72%，報7124點。

美國2年期債息曾升最多0.54%，是5月21日後最大升幅，當日升幅為1.23%。高見4.0024厘，是5月22日4.0194厘後最高。收市報3.9901厘，是5月23日後收市新高，當日報3.9912厘。

美國10年期債息曾升最多1.25%，是5月21日後最大升幅，當日升幅為2.58%。高見4.4991厘，是5月27日4.507厘後最高。收市報4.4773厘，是5月23日後收市新高，當日報4.511厘。

美2年期10年期債息差曾高見51.21基點，是5月23日57.097基點後最闊。收市報48.518基點，是5月23日後收市新高，當日報51.555基點。

美3個月10年期債息差曾高見15.886基點，是5月23日17.619基點後最闊。收市報13.703基點，是5月23日後收市新高，當日報16.552基點。

金龍指數曾跌最多0.71%，是5月23日後最大跌幅，當日跌幅為1.12%。低見7124.34點，是5月23日7111.13點後最低。收市報7124.34點，是5月9日後收市新低，當日報7067.63點。連跌2日，累計跌70.91點，對上一次連跌2日是5月20日。第1日陰燭。

道指曾跌最多0.71%，是5月23日後最大跌幅，當日跌幅為1.21%。低見42042.26點，是5月27日41849.04點後最低。收市報42098.7點，是5月23日後收市新低，當日報41603.07點。第1日陰燭。

標指曾跌最多0.67%，是5月23日後最大跌幅，當日跌幅為1.28%。低見5881.88點，是5月27日5854.07點後最低。收市報5888.55點，是5月23日後收市新低，當日報5802.82點。第1日陰燭。

納指曾升最多0.4%，高見19276.83點，是2月26日19286.02點後最高。納指曾跌最多0.6%，是5月23日後最大跌幅，當日跌幅為1.72%。低見19084.38點，是5月27日18961.69點後最低。收市報19100.94點，是5月23日後收市新低，當日報18737.21點。第1日陰燭。

 

其他報道

北水增持建行 減持盈富