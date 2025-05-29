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港股ADR跌88點 夜期低水126點 石藥、理想汽車等業績

美股向下，港股ADR跌88點或0.38%，報23170點，即月恒指夜期跌107點，報23132點，夜期低水126點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.19%，折合報500.3元；阿里巴巴（9988）跌2.32%，折合報114.34元；美團（3690）跌1.34%，折合報129.75元；匯控（0005）跌0.71%，折合報91.99元；建行（0939）跌0.58%，折合報6.95元。

道期現升1.045%；標期現升1.38%；納期現升1.7%。日本東證指數現升0.94%；韓國KOSPI指數現升1.04%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.16%。

VIX指數隔晚升1.84%或0.35點，報19.31點。

紐油現升0.85%或0.52美元，報62.37美元；布油現升0.73%或0.47美元，報65.38美元；金價現跌0.85%或28.21美元，報3259.27美元；LME 銅期貨隔晚跌0.32%或31.5美元，報9565美元。比特幣現升0.49%或526.28美元，報107862美元；美國10年期債息現升0.66%或0.0298厘，報4.5071厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，博雅互動（0434）、首都創投（2324）、石藥（1093）、CTR HOLDINGS（1416）、理想汽車（2015）、三一國際（0631），及成志控股（1741）

OPEC+部長會同意維持產量不變。

力寶（0226）私有化，全收現金最高作價0.704元較市價溢價五成。

中移動香港澄清香港寬頻（1310）派中期息後，收購要約價調整為5.075元。

友邦（1299）改聘任畢馬威為明年度核數師，取代羅兵咸永道。

TVB（0511）股東會議案全獲通過，反對票比例按年減少。TVB：本港只懂講及聽英語人口僅佔4%，爭取放寬明珠台播放語言限制。TVB：1月至5月在港接受廣告錄增長，大灣區廣告落地符銷售預算95%。

德昌電機（0179）全年多賺15%，末期息44仙。

煤氣公司（0003）連續26年舉辦「萬糉同心」公益活動。

世華媒體（0685）全年虧損收窄至763萬美元。

金山軟件（3888）首季賺2.8億人幣，按季跌38%。

券商：領展（0823）DPU分派高過預期，憧憬獲納入「港股通」成股價催化劑。

李嘉誠基金會增持長實（1113）

大摩降理想汽車（2015）今年淨虧損預測，升目標價至139元。

 

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