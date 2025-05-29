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會議紀要強調聯儲局將保持耐心 擔心通脹比預期頑固

彭博社報道，聯儲局會議紀要顯示，決策者普遍認為經濟不確定性支持他們在利率調整方面保持耐心。官員指出，由於關稅政策的潛在影響，自3月上次會議以來，通脹與失業上升風險雙雙加劇，可能使聯儲局在「穩定物價」和「實現最大就業」這兩個政策目標之間陷入兩難抉擇。

紀要顯示，「考慮到經濟增長和就業市場依然穩健，加之當前貨幣政策處於適度緊縮狀態，與會者一致認為聯邦公開市場委員會(FOMC)處於有利位置，可等待通脹與經濟前景更明朗後再採取行動」。

紀要指出，「與會者認為，經濟前景的不確定性進一步上升，在一系列政策變化的淨效應尚不明朗前，採取謹慎立場是合適的」。

會議紀要還顯示，聯儲局研究人員下調2025年與2026年經濟增長預期，以反映當前已宣布的貿易政策。紀要顯示，「研究人員認為，經濟陷入衰退的可能性幾乎與其基準預測持平」。他們還預測，就業市場將出現「明顯疲軟」，失業率料在今年升破「自然失業率」後，持續保持高位直到2027年末。與此同時，關稅將顯著推高2024年通脹水平。

紀要顯示，聯儲官員對美國公眾的長期通脹的預期保持高度關注，以防關稅引發的價格上漲演變為持續性的通脹壓力。「幾乎所有與會者都指出，通脹可能比預期更頑固」。

密歇根大學調查數據顯示，消費者對未來5至10年通脹的預期在今年大幅上升，很大程度上由於關稅所致。儘管如此，聯儲局官員大多對此表示淡化，稱基於市場的通脹預期指標仍保持錨定。

紀要指出，「與會者認為，若通脹比預期更持久，而經濟增長與就業前景走弱，委員會可能將面臨艱難的政策取捨。政府政策的最終變化幅度及其對經濟的影響高度不確定」。

 

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