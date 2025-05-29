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恒指低開17點 科指升0.06% 10天線跌穿20天線 舜宇升3%

恒指今早低開17點或0.08%，報23240點，大市成交金額26億元；國指今早低開9點或0.12%，報8434點。恒生科技指數開市報5177點，升0.06%。上升股份比例為8.37%，下跌為5.65%，無升跌為85.97%。

藍籌24隻升，29隻下跌，30隻無升跌。舜宇（2382）升3.63%，報62.8元，是升幅最大的藍籌，華潤萬象生活（1209）跌2.29%，報36.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股13隻升，8隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是舜宇（2382）開市報62.8元，升3.63%；跌幅最大的是京東（9618）開市報123.8元，跌2.13%。

恒指下試20天線(23193.49點)。科指10天線(5238.55點)跌穿20天線(5248.12點)，科指下試100天線(5171.89點)。

個股表現

美中嘉和（2453）折讓約19%配股。開市報6.2元，跌7.46%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，博雅互動（0434）開市報6.5元，升0.46%。

首都創投（2324）無成交，報0.14元。

石藥（1093）開市報6.79元，跌0.44%。

CTR HOLDINGS（1416）無成交，報0.085元。

理想汽車（2015）開市報109.2元，升0.28%。

三一國際（0631）無成交，報5.63元。

成志控股（1741）無成交，報0.124元。

OPEC+部長會同意維持產量不變。中石油（0857）開市報6.61元，升0.3%。

中海油（0883）開市報18.08元，升0.33%。

中石化（0386）開市報4.26元，無升跌。

力寶（0226）私有化，全收現金最高作價0.704元較市價溢價五成。創52周高，見0.65元，開市報0.65元，升41.3%。

中移動香港澄清香港寬頻（1310）派中期息後，收購要約價調整為5.075元。開市報4.98元，無升跌。

友邦（1299）改聘任畢馬威為明年度核數師，取代羅兵咸永道。開市報63.45元，無升跌。

TVB（0511）股東會議案全獲通過，反對票比例按年減少。TVB：本港只懂講及聽英語人口僅佔4%，爭取放寬明珠台播放語言限制。TVB：1月至5月在港接受廣告錄增長，大灣區廣告落地符銷售預算95%。開市報3.12元，跌0.64%。

德昌電機（0179）全年多賺15%，末期息44仙。開市報19.04元，跌4.7%。

煤氣公司（0003）連續26年舉辦「萬糉同心」公益活動。開市報6.97元，無升跌。

世華媒體（0685）全年虧損收窄至763萬美元。無成交，報0.209元。

金山軟件（3888）首季賺2.8億人幣，按季跌38%。開市報35.65元，跌1.11%。

券商：領展（0823）DPU分派高過預期，憧憬獲納入「港股通」成股價催化劑。創52周高，見42元，開市報42元，升1.94%。

李嘉誠基金會增持長實（1113）。開市報31.8元，跌0.31%。

大摩降理想汽車（2015）今年淨虧損預測，升目標價至139元。開市報109.2元，升0.28%。

破頂股表現

破頂股包括，阿里影業（1060）創52周高，見0.88元，開市報0.88元，升1.15%；力寶（0226）創52周高，見0.65元，開市報0.65元，升41.3%；聯康生物科技集團（0690）創52周高，見0.082元，開市報0.082元，升2.5%；大唐潼金（8299）創52周高，見0.28元，開市報0.28元，升1.82%。

破頂指數成份股包括，領展（0823）創52周高，見42元，開市報42元，升1.94%。

破底股方面

創上市新低，包括ＦＩ二華夏納一百（7522）低見0.675元，開市報0.675元，跌1.6%。

異動股

上升異動股，包括，力寶（0226）創52周高，見0.65元，開市報0.65元，升41.3%；正通汽車（1728）開市報0.138元，升15%；榮智控股（6080）開市報0.134元，升13.56%；偉鴻集團控股（3321）開市報0.069元，升11.29%；君聖泰醫藥－Ｂ（2511）開市報2.49元，升9.69%；星謙發展（0640）開市報0.99元，升8.79%；巨騰國際（3336）開市報1.18元，升7.27%；一元宇宙（1616）開市報0.034元，升6.25%；華興資本控股（1911）開市報3.26元，升5.84%；高偉電子（1415）開市報23.3元，升5.67%。

下跌異動股，包括，鴻興印刷集團（0450）開市報0.98元，跌8.41%；新傳企劃（1284）開市報0.305元，跌7.58%；美中嘉和（2453）開市報6.2元，跌7.46%；金隅集團（2009）開市報0.67元，跌6.94%；金山雲（3896）開市報6.27元，跌6.7%；華新水泥（6655）開市報8.45元，跌5.59%；恩典生命科技（2112）開市報0.107元，跌5.31%；花樣年（1777）開市報0.072元，跌5.26%；中國生態旅遊（1371）開市報0.16元，跌4.76%。

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