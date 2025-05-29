恒指今早低開17點或0.08%，報23240點，大市成交金額26億元；國指今早低開9點或0.12%，報8434點。恒生科技指數開市報5177點，升0.06%。上升股份比例為8.37%，下跌為5.65%，無升跌為85.97%。