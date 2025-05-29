香港科技探索（1137）旗下網上購物平台HKTVmall正積極在內地招商，據公司在小紅書的跨境電商官方帳號發布，HKTVmall已正式在東莞設立中轉倉，是平台首次在內地布局倉儲樞紐。內地商家入駐後，貨品可由內地直發東莞倉，平台承擔至香港，繞開傳統跨境物流層層中轉，運費節省。
據文章顯示，HKTVmall在東莞設立中轉倉後，內地商家在跨境物流成本直線下降，配送時效縮短至2至3天，亦令業務內地至香港無縫銜接。同時，內地貨物無門檻直送平台O2O小店，最低滿200元人民幣即送貨上門，提升消費者體驗，令復購率提升。
另外，在中轉倉內可完成報關、清關流程，商家無需自行處理跨境稅務，而香港本地銷售按香港稅法執行，內地倉儲成本可納入跨境財稅優化方案。
為了吸引商家，據文章顯示，新入駐商家享內地同價曝光位曝光位及關鍵詞搜索加權。
據HKTVmall官方帳號顯示，HKTVmall繼續在中港辦招商大會，包括6月2日再在香港總部舉行官方線下招商大會，致力於引進內地商戶和商品。
在5月舉行的股東大會上，王維基曾表示香港零售長遠「危危乎」等，談及HKTVmall開始在內地招商，引入大量內地商家「驚唔驚變咗淘寶」，王維基笑言，「淘寶？係就好啦，無咩所謂，做到咁大」。
他又強調，香港零售疲弱、北上消費已是老生常談，現時「競爭激烈、壓力嚴峻，前景謹慎」，首四月公司GMV按年跌1.7%，市場的跌幅相信更大。現時中港融合緊密，已有好多貨品由內地供應，消費者亦趨向揀「平靚正」產品，如果平台能夠提供內地商品予消費者是好消息，令平台更具競爭力。但內地招商仍在起步階段。
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