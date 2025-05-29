英偉達愈來愈多地將晶片作為整套計算機系統的一部分來向客戶提供。英偉達表示，此舉是為了加速更複雜、更強大技術的部署。公司預計，人工智能基礎設施最終將重塑經濟的多個領域，這是被行政總裁黃仁勳稱作新工業革命的一部分。

黃仁勳在聲明中表示，「全球對英偉達人工智能基礎設施的需求令人難以置信地強勁」。

截至4月27日的第一財季，英偉達銷售額增長69%，達到441億美元，高於433億美元的市場平均預期。增幅是兩年來最低。扣除特定項目後的每股純利為96美分，市場預期為93美分。

數據中心業務實現銷售額391億美元，略低於分析師平均預期的392億美元。遊戲相關業務收入為38億美元，分析師預期為28.5億美元。汽車相關業務收入為5.67億美元。

英偉達還披露正受到中國監管部門的審查。中方監管機構此前要求其繼續向本地公司供貨，以此換取Mellanox收購案的監管批准。英偉達警告稱，可能會在相關案件中面臨處罰。英偉達於2020年完成對網絡技術製造商Mellanox的收購。

公司聲明稱，「中國監管機構正在調查，我們在遵守美國出口管制規定的過程中，是否對中國市場客戶構成不公平的歧視。如果監管機構認定我們未履行承諾，或違反了中國相關法律，我們可能會面臨罰款，或在華業務運營能力受限」。

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