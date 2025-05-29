黃仁勳表示，「中國競爭對手已經進化了」，被美國政府列入黑名單的科技公司華為技術有限公司已經變得「相當令人敬畏」。

黃仁勳表示，限制措施並沒有達到阻止中國人獲取AI技術的預期目的，當地公司正在找到替代方案。他說，騰訊（0700）以及其他曾是英偉達產品大買家的公司轉向華為是無可厚非的，因為他們不能再依賴美國供應商。

黃仁勳表示，「和別人一樣，他們的性能每年都在成倍成倍地提高」，「而且產量也在大幅增長」。

黃仁勳警告稱，美國產品與中國替代產品之間的差距正在縮小。華為最新AI晶片的性能與英偉達自己的H200晶片相似——而H200晶片在近幾個月被取代之前一直是最先進的。

根據美國政府的新規定，英偉達甚至無法將其H20晶片運往中國。該產品是H200的降級版本。黃仁勳表示，該產品的性能不可能進一步降低，英偉達正在考慮H20的潛在替代品，但目前還沒有計劃。等到有了計劃，該公司還必須獲得華盛頓的許可。

他告訴彭博社科技，「你不能低估中國市場的重要性」，「這裡是世界上最大的AI研究人員聚集地」。

他表示，他希望全世界所有的AI研究人員和開發者都能使用美國技術。「無論我們近期在收入上取得了怎樣的成功，我們都不能忽視中國市場很重要這一點」。

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