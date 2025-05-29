據京東指，期間京東將為香港消費者帶來海量大牌新品、爆款好物，更有跨店買滿200元（人民幣，下同）減30元、買貴就賠，以及自營家電免運費、包安裝等重磅福利和優質服務加碼。

特別值得關注的是，京東亦公布了面向香港市場的最新布局舉措，將在香港18區開啟區域專項補貼計劃。這項計劃將在沙田區率先落地，活動期間，該區用戶下載京東APP即可領取價值1000元的專屬優惠券。

沙田率先啟動區域專項補貼

此次京東啟動區域專項補貼計劃，選擇將沙田作為補貼落地的第一站。即日起至7月31日，京東香港站將向沙田區所有用戶提供總計價值1000元的專項補貼，人人可領。京東也將在沙田區進一步增設自提站點，在未來一段時間內將現有的超40個自提點拓展至超70個，以此為沙田用戶提供更加便捷的購物體驗。京東方面表示，未來這項區域專項補貼計劃將陸續在其它城區展開。

京東消費趨勢顯示，過去兩個月，京東港澳用戶規模、訂單量均實現按年增一倍，成交額按年增長200%。

為進一步提升京東 618 期間香港消費者與商家的體驗，京東物流也將加大投入力度，通過貨品前置等方式，升級全鏈路物流效率。在倉儲環節，京東物流將在內地提前將熱銷商品前置分揀，同時提前將部分商品備貨到香港本地倉，實現發貨提速。在香港本地配送環節，京東快遞也提前擴充了運力、人力。預計618 期間，京東快遞將投入超過100 個接駁線路及點位，讓包裹更快速觸達全港。

此外，在深圳蓮塘、羅湖、福田3 個口岸快遞自提點基礎上，近期京東快遞也在珠海青茂、拱北等地新增 3 個口岸自提點。北上港人在京東下單後，可以選擇在口岸自提點提貨。