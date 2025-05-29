moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

京東618明晚開始 開啟18區區域專項補貼 沙田用戶率先享千元優惠券

京東（9618）在香港舉辦媒體發布會，宣布今年京東618將於5月30日晚8點正式開啟，發布會上，京東與聖安娜餅屋、玩具反斗城、日本城等十余家品牌及商家代表進行合作簽約，共同啟動今年京東港澳618。

據京東指，期間京東將為香港消費者帶來海量大牌新品、爆款好物，更有跨店買滿200元（人民幣，下同）減30元、買貴就賠，以及自營家電免運費、包安裝等重磅福利和優質服務加碼。

特別值得關注的是，京東亦公布了面向香港市場的最新布局舉措，將在香港18區開啟區域專項補貼計劃。這項計劃將在沙田區率先落地，活動期間，該區用戶下載京東APP即可領取價值1000元的專屬優惠券。

沙田率先啟動區域專項補貼

此次京東啟動區域專項補貼計劃，選擇將沙田作為補貼落地的第一站。即日起至7月31日，京東香港站將向沙田區所有用戶提供總計價值1000元的專項補貼，人人可領。京東也將在沙田區進一步增設自提站點，在未來一段時間內將現有的超40個自提點拓展至超70個，以此為沙田用戶提供更加便捷的購物體驗。京東方面表示，未來這項區域專項補貼計劃將陸續在其它城區展開。

京東消費趨勢顯示，過去兩個月，京東港澳用戶規模、訂單量均實現按年增一倍，成交額按年增長200%。

為進一步提升京東 618 期間香港消費者與商家的體驗，京東物流也將加大投入力度，通過貨品前置等方式，升級全鏈路物流效率。在倉儲環節，京東物流將在內地提前將熱銷商品前置分揀，同時提前將部分商品備貨到香港本地倉，實現發貨提速。在香港本地配送環節，京東快遞也提前擴充了運力、人力。預計618 期間，京東快遞將投入超過100 個接駁線路及點位，讓包裹更快速觸達全港。

此外，在深圳蓮塘、羅湖、福田3 個口岸快遞自提點基礎上，近期京東快遞也在珠海青茂、拱北等地新增 3 個口岸自提點。北上港人在京東下單後，可以選擇在口岸自提點提貨。