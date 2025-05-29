港元現報7.8373元升值14點子，曾貶值最多3點子，報7.839元，亦曾升值最多42點子，報7.8345元，是5月26日7.8308元後最強。

港元拆息、港元存息(彭博社綜合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.04點子至0.02816%，是5月27日後最高；1星期HIBOR跌0.63點子至0.17345%，是2022年6月13日後最低；2星期HIBOR跌1.21點子至0.30143%，是2022年6月15日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌5.49點子至1.32286%，是2022年6月17日後最低；6個月期HIBOR升2.82點子至2.19143%，是5月26日後最高；12個月期HIBOR升0.5點子至2.95917%，是5月26日後最高。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額減1.1億元，至總數21175.38億元，是5月22日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減2.4億元，至總數6078.85億元，是5月22日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日減0.03億元，至總數131.9億元，是2024年11月25日後最低。收市總結餘為1734.34億元，較再上一日減2.24億元，總結餘是5月7日後最低。未償還外匯基金票據及債券較上一日增3.57億元，至總數13230.29億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日增15.61億元，至總數12205.95億元，創紀錄新高。

總結餘變動原因

外匯基金票據及債券所付利息或新發行量，連續第7日有變動，減2.24億元。

美匯美息

美元指數現報100.319升值0.444點或0.44%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.32848%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-3.7273%，終止連續7日擴闊，利差是2025年5月22日後最窄，當日差距為-3.6586%。

對上一次終止連續7日擴闊，是2025年5月15日，當日利差報-2.9759%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor全線向上。短線拆息方面，隔夜Shibor無升跌報1.411%，是5月28日後最低；1星期Shibor升2.4點子至1.602%，是5月7日後最高；2星期Shibor升7.5點子至1.744%，是4月30日後最高；1個月期Shibor升0.6點子至1.621%，是5月19日後最高。

中長線拆息方面，6個月期Shibor升0.1點子至1.673%，是5月12日後最高；6個月期Shibor升0.1點子至1.673%，是5月12日後最高；1年期Shibor升0.1點子至1.695%，是5月12日後最高。

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