彭博社引述消息報道，蘋果計劃改變其作業系統的命名方式，蘋果的下一代作業系統將以年份而非版本號來命名，意味著當前的iOS 18將讓位於「iOS 26」。其他的系統更新也將分別被稱為iPadOS 26、macOS 26、watchOS 26、tvOS 26和visionOS 26。
蘋果此項變動旨在實現品牌標識的一致性，並擺脫可能會令用戶和開發者感到困惑的現有做法。如今的作業系統——包括iOS 18、watchOS 12、macOS 15和visionOS 2——使用不同的版本號，因此它們的初始版本並非同時發布。
蘋果在2024年的全球開發者大會上介紹iOS 18。
報道指，蘋果將在6月9日的全球開發者大會上宣布這一變化。此次變動將伴隨作業系統用戶界面的更新，以確保用戶在不同設備之間的切換體驗更為一致。早前報道稱，新界面的內部代號為「Solarium」，將涵蓋tvOS、watchOS以及部分visionOS。
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