恒指今早低開17點，高位升200點，低位跌50點，高低波幅252點。上升股份比例為34.01%，下跌為21.49%，無升跌為44.49%。

恒指半日升149點或0.64%，報23407點，大市成交金額1109億元；國指升57點或0.68%，報8500點。恒生科技指數收報5255點，升1.56%。

藍籌股成交金額483.43億元，佔大市成交43.59%；科指成份股成交金額310.21億元，佔大市成交27.97%；國指成份股成交金額423.24億元，佔大市成交38.16%。

24隻雙櫃台股，總成交0.32億元人民幣，相當於約0.35億港元，佔大市成交的0.03%。

窩輪及牛熊證成交金額減少17.53%，至136.7億元，佔大市成交12.32%。牛熊證成交金額67.6億元，減少21.38%；窩輪成交金額69.09億元，減少13.38%。

藍籌45隻升，32隻下跌，6隻無升跌。藥明生物（2269）升8.76%，收報25.45元，是升幅最大的藍籌，聯通（0762）跌3.31%，收報9.35元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股25隻升，3隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報81.2元，升6.21%；跌幅最大的是金山軟件（3888）收報33.9元，跌5.96%。

恒指受制於10天線(23466.32點)，續高於20天線(23201.85點)。科指升穿10天線(5246.32點)、20天線(5252點)，曾升穿50天線(5257.01點)，曾跌穿100天線(5172.67點)，科指10天線亦升穿20天線。

北水南下合計淨流入20.68億元，較上日減少42.2%，連續第3日流入，累計流入176.21億元，對上一次連續3日淨流入是5月20日。北水本月累計流入336.56億元，按月減少79.81%，金額是2024年2月後新低，連續第23個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）462.04億元，較上日減38.56%，佔香港市場成交額由上日的20.79%增至20.82%。

個股表現

美關稅違法

手機設備

鴻騰（6088）收報2.14元，升5.94%。

丘鈦（1478）收報7.03元，升2.93%。

舜宇（2382）收報62.85元，升3.71%。

高偉電子（1415）收報22.45元，升1.81%。

通達（0698）收報0.076元，升2.7%。

瑞聲（2018）收報37.95元，升2.71%。

比亞迪電子（0285）收報32.6元，升1.88%。

信利國際（0732）收報0.99元，跌1%。

小米（1810）收報51.8元，升0.1%。

出口股

創科實業（0669）收報90.5元，升1.12%。

東方海外（0316）收報144.9元，跌0.62%。

美中嘉和（2453）折讓約19%配股。收報6.27元，跌6.42%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，博雅互動（0434）收報6.35元，跌1.85%。

首都創投（2324）收報0.14元，無升跌。

石藥（1093）收報7.02元，升2.93%。

CTR HOLDINGS（1416）收報0.084元，跌1.18%。

理想汽車（2015）收報109.8元，升0.83%。

三一國際（0631）收報5.71元，升1.42%。

成志控股（1741）收報0.124元，無升跌。

OPEC+部長會同意維持產量不變。中石油（0857）收報6.63元，升0.61%。

中海油（0883）收報18.08元，升0.33%。

中石化（0386）收報4.25元，跌0.23%。

力寶（0226）私有化，全收現金最高作價0.704元較市價溢價五成。創52周高，見0.67元，收報0.64元，升39.13%。

中移動香港澄清香港寬頻（1310）派中期息後，收購要約價調整為5.075元。收報4.94元，跌0.8%。

友邦（1299）改聘任畢馬威為明年度核數師，取代羅兵咸永道。收報64.4元，升1.5%。

TVB（0511）股東會議案全獲通過，反對票比例按年減少。TVB：本港只懂講及聽英語人口僅佔4%，爭取放寬明珠台播放語言限制。TVB：1月至5月在港接受廣告錄增長，大灣區廣告落地符銷售預算95%。收報3.22元，升2.55%。

德昌電機（0179）全年多賺15%，末期息44仙。創52周高，見22.75元，收報21.8元，升9.11%。

煤氣公司（0003）連續26年舉辦「萬糉同心」公益活動。收報6.94元，跌0.43%。

世華媒體（0685）全年虧損收窄至763萬美元。收報0.209元，無升跌。

金山軟件（3888）首季賺2.8億人幣，按季跌38%。收報33.9元，跌5.96%。

券商：領展（0823）DPU分派高過預期，憧憬獲納入「港股通」成股價催化劑。創52周高，見42.15元，收報41.1元，跌0.24%。

李嘉誠基金會增持長實（1113）。收報31.9元，無升跌。

大摩降理想汽車（2015）今年淨虧損預測，升目標價至139元。收報109.8元，升0.83%。

破頂股表現

破頂股包括，綠源集團控股（2451）創上市新高，見8.48元，收報8.01元，升0.25%；中播數據（2982）創上市新高，見0.179元，收報0.158元，升12.86%；大洋環球控股（8476）創上市新高，見3.8元，收報3.74元，升2.75%；香港交易所－Ｒ（80388）創上市新高，見368元，收報366.4元，升2.29%；中國移動－Ｒ（80941）創上市新高，見82.1元，收報81.2元，跌0.55%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見39.9元，收報39.88元，升2.2%；ＧＸ日本全球領導（3150）創上市新高，見71.9元，收報71.9元，升0.81%；阿里影業（1060）創52周高，見0.92元，收報0.84元，跌3.45%；廸生創建（0113）創52周高，見6.92元，收報6.91元，無升跌；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見5元，收報4.97元，升1.43%。

破頂指數成份股包括，網易（9999）創52周高，見202.8元，收報201.6元，升2.02%；港交所（0388）創52周高，見401元，收報399.6元，升2.2%；領展（0823）創52周高，見42.15元，收報41.1元，跌0.24%；中移動（0941）創52周高，見89.4元，收報88.4元，跌0.51%。

破底股方面

7隻股份創上市新低，包括佳兆業健康（0876）低見0.014元，收報0.015元，跌6.25%；合富輝煌（0733）低見0.325元，收報0.325元，跌9.72%；新礦資源（1231）低見0.223元，收報0.223元，跌7.47%；辰林教育（1593）低見1.25元，收報1.26元，跌0.79%；多牛科技（1961）低見0.3元，收報0.36元，跌6.49%；ＦＩ二華夏納一百（7522）低見0.662元，收報0.664元，跌3.21%；ＦＩ二南方納指（7568）低見4.342元，收報4.36元，跌3.28%。

22隻股份創52周低，其中十隻包括，INTL GENIUS（0033）低見0.77元，收報0.78元，跌3.7%；大快活集團（0052）低見5.02元，收報5.03元，跌0.2%；泛亞環保（0556）低見0.31元，收報0.31元，無升跌；CNT GROUP（0701）低見0.211元，收報0.211元，跌1.4%；非凡領越（0933）低見0.33元，收報0.335元，升1.52%；飛達控股（1100）低見1.32元，收報1.35元，跌4.26%；順風清潔能源（1165）低見0.015元，收報0.015元，無升跌；亞東集團（1795）低見0.64元，收報0.67元，無升跌；百德國際（2668）低見0.174元，收報0.175元，跌5.91%；朗華國際集團（8026）低見0.1元，收報0.202元，跌5.61%。

異動股

上升異動股，包括，友誼時光（6820）創52周高，見0.94元，收報0.93元，升47.62%；力寶（0226）創52周高，見0.67元，收報0.64元，升39.13%；連連數字（2598）收報10元，升37.17%；中國數字視頻（8280）收報0.069元，升27.78%；英皇資本（0717）收報0.088元，升27.54%；嘉鼎國際集團（8153）收報0.21元，升25.75%；眾安在綫（6060）收報20元，升25%；鼎益豐控股（0612）收報0.455元，升24.66%；三寶科技（1708）收報0.385元，升24.19%；隆成金融（1225）收報0.246元，升23.62%。

下跌異動股，包括，新天地產集團（0760）收報0.151元，跌20.11%；新絲路文旅（0472）收報0.151元，跌15.17%；民生國際（0938）收報0.58元，跌14.71%；凱順控股（8203）收報0.182元，跌13.74%；萬事昌國際（0898）收報0.84元，跌12.5%；海天天綫（8227）見52周低0.206元，收報0.207元，跌11.91%；新愛德集團（8412）收報0.41元，跌11.83%；瑞斯康集團（1679）收報0.155元，跌11.43%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.048元，跌11.11%。

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