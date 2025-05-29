報道指，新世界正尋求在6月底之前與50多間家銀行完成110億美元貸款再融資協議，以避免立即還款的要求。如果無法達成協議，可能會導致香港金融體係不穩定，因為許多銀行已經在為商業房地產不良貸款而苦苦掙扎。

報道引述消息指，迄今為止，至少有12間銀行同意條款，其餘銀行仍在談判中。

如果未能達成協議，可能會導致立即償還的要求。其後果將威脅到新世界和許多已經因商業房地產不良貸款急劇增加而陷入困境的銀行。

報道引述消息指，由於風險如此之高，在許多情况下，銀行的首席風險長不得不介入，就連銀行的首席執行官也在密切關注事態發展並頻繁更新信息。

私募股權公司開元資本董事總經理Brock Silvers表示，「新世界的失敗不會破壞整個體系，但這種不穩定可能會具有傳染性」，「『拖延與祈禱(delay & pray)』策略可以爭取時間，但對減輕公司或香港整體金融體系的潛在風險卻收效甚微」。

新世界的目標是獲得875億港元（112 億美元）的再融資。它已獲得中國銀行、匯豐、渣打、東亞、富邦銀行（香港）、恒生和法國工商信貸銀行以及其他幾家金融機構超過200億港元的承諾。

新世界沒有回應置評請求。

其他銀行則在爭取內部信貸審批。如此規模的交易可能需要一些時間，因為信貸委員會會仔細審查每一個細節，提出許多問題來評估所涉及的風險。

報道引述消息指，一些銀行正在等待風險敞口更大的貸款機構簽約，然後才能獲得自己的內部批准。報道引述消息指，中國、日本和新加坡的另外幾間頂級銀行也正處於批准該貸款的最後階段。

凱基亞洲首席投資官 Cusson Leung 表示，「如果銀團中有一兩家貸款機構不願意承諾，銀團中的其他貸款機構是否願意承擔剩餘的再融資？如果願意，對銀行業的影響將是有限的」。「如果銀團中的大多數貸款人不願意承諾，那麼就會更加不穩定」。

「貸款再融資的結果是債券的短期催化劑，因為現在無法對銀行貸款進行再融資可能會導致未來的流動性問題」，Lucror Analytics 駐新加坡高級信貸分析師 Leonard Law 說。

匯豐銀行拒絕發表評論。其他銀行則沒有回應置評請求。

不過，大多數觀察家預計，銀行最終將與新世界達成協議。晨星公司的房地產分析師 Jeff Zhang 表示，截至3月，香港約有20%的持牌銀行貸款流向了房地產行業。風險集中意味著，如果貸款機構採取強硬態度，最終可能會適得其反。如果不能達成協議，那麼對雙方都會造成損害。

他表示，「銀行通常最好做出承諾，而不是要求立即還款，因為新世界發展有限公司可能無法全額償還所有貸款。」

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