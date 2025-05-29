大市半日沽空金額157.9億元，較上日增加14.14%，沽空金額佔大市成交比率為14.23%。
沽空金額最多股份為，南方恒生科技（3033）16.73億元，較上日增加121%，上日流通股份增1.35%或11400萬個，至85.5億個，是5月21日後最多，當日達85.72億個。
盈富基金（2800）上日流通股份增1.64%或9900萬個，至61.32億個，是4月24日後最多，當日達61.45億個。
恒生中國企業（2828）上日流通股份增4.83%或1703.48萬個，至3.69億個，是4月24日後最多，當日達3.99億個。
沽空增幅最多的股份為，南方Ａ５０－Ｒ（82822）增加25444.92%，至122.71萬元；沽空減幅最多的股份為，ＸＬ二南三星－Ｕ（9747）減少-98.34%，至107元。
藍籌當中，沽空比率最高的是信義光能（0968）沽空比率38.24%。科指股沽空比率最高的是閱文（0772）沽空比率57.27%。
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