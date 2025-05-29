談及本港一些網購平台引入更多內地商家，增強競爭力，楊肯指，對方亦提到本地零售行業已有結構性變化，市場有目共睹，但公司在做內部規劃時，不是為了應對同行而作出行動，仍是以客戶為中心去做規劃，滿足本地客戶是最終目標。其他平台加大招商可為本地消費者帶來好處，亦是良性競爭。

他強調，京東有全國性採銷團隊，是獨家優勢，今年仍進行2萬人的校招等，令規模、專業不斷提算，與產業鏈、物流等其他部分良性發展，提升效率，是其他平台難以複製的優勢。

問到早前傳出京東mall將在灣仔灣景中心開店，楊肯僅表示，該部分不由他負責。

京東物流（2618）香港快遞業務總經理馬偉則透露，京東物流在港已進行人員擴容，為了618活動，在前置精准儲備人員運力，目前較3月份快遞員人儲備增加48%。

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