踏入京東618購物節，京東（9618） 港澳台業務負責人楊肯(Ken Yeung)表示，過去兩個月，京東港澳用戶規模、訂單量均實現按年增一倍，成交額按年增長200%。而618作為兩大購物節，在節扣推廣都是最大，在此高峰時刻，公司內部希望香港表示能達到按年增長100%以上。
談及本港一些網購平台引入更多內地商家，增強競爭力，楊肯指，對方亦提到本地零售行業已有結構性變化，市場有目共睹，但公司在做內部規劃時，不是為了應對同行而作出行動，仍是以客戶為中心去做規劃，滿足本地客戶是最終目標。其他平台加大招商可為本地消費者帶來好處，亦是良性競爭。
他強調，京東有全國性採銷團隊，是獨家優勢，今年仍進行2萬人的校招等，令規模、專業不斷提算，與產業鏈、物流等其他部分良性發展，提升效率，是其他平台難以複製的優勢。
問到早前傳出京東mall將在灣仔灣景中心開店，楊肯僅表示，該部分不由他負責。
京東物流（2618）香港快遞業務總經理馬偉則透露，京東物流在港已進行人員擴容，為了618活動，在前置精准儲備人員運力，目前較3月份快遞員人儲備增加48%。
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