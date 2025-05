財政司司長陳茂波今出席「香港—沙特資本市場論壇」時表示,本港的公開招股(IPO)活動陸續有來(more to come),他表示目前有逾百間公司正排隊來港上市,而多間因素正帶動間IPO活動正面情緒,如地緣政治下於美上市的中概股回流至香港,另內地初創公司包括科企尋求機會出海,更提到市場亦有「出海或出局(either you go out or you are out」的說法,均驅使本港IPO活動活躍,而香港均歡迎內地及國際公司來港上市。