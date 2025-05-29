財政司司長陳茂波今出席「香港—沙特資本市場論壇」時表示，本港的公開招股（IPO）活動陸續有來（more to come），他表示目前有逾百間公司正排隊來港上市，而多間因素正帶動間IPO活動正面情緒，如地緣政治下於美上市的中概股回流至香港，另內地初創公司包括科企尋求機會出海，更提到市場亦有「出海或出局（either you go out or you are out」的說法，均驅使本港IPO活動活躍，而香港均歡迎內地及國際公司來港上市。
被座談會主持人問到港交所（0388）將許多沙特交易所，納入認可證券交易所名單，而市場正期待沙特阿美（Saudi Aramco）的上市消息時。陳茂波回應指，沙特仍有很多好公司，而香港均希望與他們聯繫。他續提到，香港與內地的互聯互通措施的安排，如除股票、債券、衍生產品，以及其他金融產品如交易所買賣基金（ETF）等，均有創新及探討合作的空間。
港交所董事總經理及市場主管余學勤，於其後另一節座談會中亦提到，過去近半年間香港IPO活動均強勁，目前撇除SPAC（特殊目的收購公司）上市，年初之今香港IPO集資額達100億美元（約780億港元），於全球集資額暫排名第一，而其活躍情况引起外國公司來港上市、及全球投資者對本港市場的興趣。
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