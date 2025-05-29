金管局與科大商學院簽署合作備忘錄，加強在網絡安全應用研究的合作，以切合香港金融業需要。雙方會在網絡安全建立策略性合作框架，致力推動相關研究及增長知識，目標包括開發具實際價值的應用方案、提升業界對新興威脅的認識，以及培育網絡安全專才，支援金融業持續發展。
透過是次合作，金管局與科大商學院將運用最新大型語言模型等前沿技術，共同探索創新監管科技（Suptech）及合規科技（Regtech）方案，幫助進一步提升金管局監管能力，強化金融業網絡防衛韌性。
金管局助理總裁（銀行監理）朱立翹表示，網絡安全是銀行服務數碼化進程重要一環，今次合作將融合金管局的監管經驗和科大商學院的學術專長，有助應對銀行體系日益複雜的網絡威脅，保障香港金融穩定與健全。
科大商學院署理院長許佳龍亦稱，透過結合我們的研究實力與金管局的監管洞察，期望可共同開發具影響力的技術方案，應對現實世界的網絡安全挑戰，並為香港金融生態系統的韌性作出貢獻。
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