港交所（0388）行政總裁陳翊庭指出，2023年推出於香港上市的沙特阿拉伯ETF（即南方東英沙特阿拉伯ETF，2830），於推出後的18個月間，其資產管理規模達到約100億元，同時於沙特有兩隻面向香港的ETF上市，而今日再有首隻沙特伊斯蘭國債ETF上市。

她提到，香港與中東的商業組織、金融機構、旅遊機構有更多的合作，而港交所更於沙特首都利得雅開設辦公室。

PP沙特國債的管理人為睿亞資產管理，投資顧問為中銀香港資產管理。證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀表示，其新ETF以及CMF亦標誌沙特與香港間的市場連繫不斷增加，而睿亞資管及中銀資管所提供，低成本及高質素的投資產品，以滿足來自各地區的機構投資者及零售投資者，其日益上升的多元化投資需求。

中銀香港資產管理董事長李彤表示，將繼續促進與中東及其他市場的合作，發展更全球且多元化的資產配置解決方案。

其他報道

陳茂波：本港IPO活動陸續有來 地緣政治及企業出海帶旺新股市場

【有片：埋身擊】科指於本周低位見承接 有望挑戰月中高位

半日沽空金額增14% 南方恒生科技沽空增121% 盈富、恒生中國企業街貨1個月最多

京東：過去兩個月港澳用戶規模及訂單量按年增一倍 成交額增200%

香港銀行家據報對新世界110億美元貸款感到擔憂

復星醫藥與九源基因達多款生物藥及創新藥械產品海外獨家商業化協議

石藥首季少賺8.4%

恒指半日升149點 科指升1.5% 北水連續第3日流入 藥明生物升8%

BTS所屬公司HYBE進軍內地 北京設分公司

蘋果據報擬改作業系統命名方式 用年份代替版本號

滬深三大指數半日向上 深證成指、創板指升逾1%

1個月HIBOR連跌2日 港元升值見3日最強 總結餘降至3周低

京東618明晚開始 開啟18區區域專項補貼 沙田用戶率先享千元優惠券

LVMH：中國人正減少出境遊和海外消費 對本土品牌興趣上升

美國擬限制對中國出售晶片設計軟件

韓國央行減息符預期 未來有更大幅度降息可能

黃仁勳：華為已變得「令人敬畏」 正考慮H20潛在替代品

據報特斯拉6月中在奧斯汀推Robotaxi服務

據報美國暫停向中國商飛出售部分美國技術

英偉達：可能無法為中國製造既符合美國要求、又具競爭力產品

英偉達首季銷售增69% 第二季預測符市場預期 正受內地審查

HKTVmall東莞設中轉倉 首布局內地倉儲樞紐

滬深三大股指高開 人行進行2,660億人幣逆回購