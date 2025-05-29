上海市黃浦區委書記杲雲表示，「新世界集團不僅擅長打造藝術、人文、自然相融合的商辦綜合體，同時也具備優秀的商業運營能力，有力助推了淮海中路營造一流商業生態。我們真誠期待新世界集團繼續以對標國際最高標準、最好水準，充分挖掘和釋放淮海中路的文化底蘊和綜合優勢，精益求精深化建築設計，全力打造上海核心區域的商業新地標、文化新名片」。

新世界發展執行董事兼行政總裁黃少媚表示，「新世界將發揮築巢引鳳的功能，通過整合多元化品牌資源及產業鏈配套服務體系，為上海建設國際消費中心城市貢獻力量。而在K11 ELYSEA，我們會用『藝術、人文、自然』三條軸線，重構商業空間價值」。

其他報道

港交所陳翊庭：港上市沙特股票ETF至今AUM達100億元

金管局與科大簽署MOU 合作推動香港金融業網絡安全創新

陳茂波：本港IPO活動陸續有來 地緣政治及企業出海帶旺新股市場

【有片：埋身擊】科指於本周低位見承接 有望挑戰月中高位

半日沽空金額增14% 南方恒生科技沽空增121% 盈富、恒生中國企業街貨1個月最多

京東：過去兩個月港澳用戶規模及訂單量按年增一倍 成交額增200%

香港銀行家據報對新世界110億美元貸款感到擔憂

復星醫藥與九源基因達多款生物藥及創新藥械產品海外獨家商業化協議

石藥首季少賺8.4%

恒指半日升149點 科指升1.5% 北水連續第3日流入 藥明生物升8%

BTS所屬公司HYBE進軍內地 北京設分公司