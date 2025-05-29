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信和集團聯手認證公司 啟動「供應商氣候夥伴計劃」

近年企業碳排放管理及可持續信息披露日益受到重視，被視為邁向碳中和的重要元素。本地首批旨在提高供應商應對氣候變化意識的行動之一《供應商氣候夥伴計劃》由信和集團牽頭，並由香港通用檢測認證有限公司SGS作為「策略夥伴」，通過技術支持、知識共享與跨界聯動，助力香港打造一個可持續的供應鏈。

計劃首階段吸引逾50家供應商參與，涵蓋智能工業、設備供應、回收再造等多元領域。SGS香港管理與保險部副總監黎宇恆指出，供應商企業普遍面臨「認知不足」與「資源有限」兩大痛點。《供應商氣候夥伴計劃》以「培訓先行」為核心策略，並通過技術工具協助信和驗證數據，提升供應鏈對碳排放源的認識，減少供應商資源負擔。

信和集團可持續發展及創新副總經理郭鎧怡表示，參與計劃的供應商可選擇成為計劃的「會員」、「碳管理啟程者」及「碳管理領航者」，按自身準備程度逐步投入減碳實踐。「我們更希望通過靈活機制鼓勵不同供應商去參與，希望提升大家對可持續供應鏈的認識。」

「碳管理領航者」供應商之一的施耐德電氣（香港）可持續發展及策略經理林蘭熹表示，施耐德電氣在碳排放「範圍1、2」數據均通過第三方認證，並透過公司與2021年啟動的「可持續發展影響力指數計劃(Schneider Sustainability Impact, SSI)」推動全球1000家供應商在2025年底前將碳排放減半。「我們希望通過該計劃分享可持續發展經驗，將減排知識傳遞給更多行業夥伴，助力香港實現碳中和目標。」

數據的透明度與準確性是供應鏈減碳的關鍵。SGS作為策略夥伴，透過「檢測、檢驗、認證」三位一體的技術核心，為供應鏈碳數據提供第三方驗證。黎宇恆表示，結合披露平台和估算工具，能減少供應商技術投入，使其更專注於數據提供和減排行動。

V Cycle 是一間成立7年的社企，通過「回收再造」為本地長者提供就業機會。V Cycle 創辦人兼行政總裁史濟民坦言，V cycle希望通過回收塑膠、玻璃、金屬、紙張等物料進行減碳，但在此過程中的碳排放卻沒有辦法精確計算。「雖然使用回收物料制作產品聽起來環保，但難以精確計算生產過程中的碳排放。我們希望對比使用新原料，與回收物料的碳排放差異，向客戶證明我們真正實現了減碳。」

《供應商氣候夥伴計劃》分為三個部分，第一部分為舉辦碳管理報告相關研討會及工作坊。第二部分，舉辦交流活動，參與機構可互相交流碳管理經驗，制訂最佳實踐策略。第三部分，邀請合資格供應商簽署《碳管理約章》，展現對減碳的承諾。

郭鎧怡表示，信和集團希望通過靈活機制鼓勵不同供應商參與，目的是攜手構建更可持續的供應鏈生態系統。一方面，以V cycle為例，其為信和旗下商場、酒店供應升級再造產品；另一方面，碳管理不應僅是單一企業的責任，更需要攜手供應鏈上下游及不同界別合作，推動更清晰、符合國際標準的碳排放管理。

《供應商氣候夥伴計劃》初步階段，已有五十家供應商參與。郭鎧怡表示，希望通過「口碑效應」吸引更多供應商加入，共同應對氣候變化的決心。

明報記者黃汶汶